Prosty wniosek w ZUS i wyższa emerytura. Kto może skorzystać?

Emeryci i renciści, których roczny dochód nie przekracza 30 000 zł, mają możliwość otrzymywania świadczeń w wyższej kwocie netto. Wystarczy złożyć formularz EPD-21, dzięki któremu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestaje potrącać zaliczki na podatek dochodowy. To prosty sposób na zwiększenie miesięcznego świadczenia nawet o 400 zł.

Składki i zaliczki na podatek

Standardowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca z emerytur i rent składkę zdrowotną oraz zaliczki na podatek. Jednak osoby, które mieszczą się w kwocie wolnej od podatku, nie muszą ich opłacać. Warunkiem jest złożenie wniosku EPD-21.

Najwięcej na takim rozwiązaniu zyskują seniorzy otrzymujący najniższe świadczenia. Minimalna emerytura w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, a maksymalna kwota, która pozwala skorzystać z ulgi, to 2186,85 zł brutto miesięcznie. W przypadku świadczeń nieco wyższych, np. 2200 zł brutto, problemem mogą być dodatkowe wypłaty – trzynasta czy czternasta emerytura – które spowodują przekroczenie limitu 30 000 zł rocznie. Wówczas skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe.

Jak złożyć wniosek?

Sam proces składania wniosku jest bardzo prosty. Formularz EPD-21 można pobrać z oficjalnej strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub odebrać w placówce. Dokument należy wypełnić i złożyć w najbliższym oddziale ZUS bądź przesłać pocztą. Po przyjęciu wniosku Zakład zaprzestaje potrącania zaliczek, a świadczenie trafia do seniora w wyższej kwocie.

Rezygnacja z poboru podatku dla osób o niskich dochodach to realna poprawa sytuacji finansowej emerytów. Dla wielu seniorów oznacza to dodatkowe środki na bieżące wydatki. Dlatego warto sprawdzić, czy spełnia się kryteria dochodowe i skorzystać z tej możliwości.

