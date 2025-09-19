Ministerstwo bierze się za nikotynę. Będzie akcyza na kolejne urządzenia

Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne zmiany w opodatkowaniu wyrobów nikotynowych. Tym razem chodzi o e-papierosy działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Do tej pory tego typu urządzenia nie były objęte podatkiem akcyzowym, jednak od początku 2026 roku ma się to zmienić.

Zmiana przepisów

We wtorek resort przedstawił wstępne założenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Dokument precyzuje nowe przepisy dotyczące oznaczania i opodatkowania e-papierosów elektromagnetycznych. Zmodyfikowana definicja tego rodzaju urządzeń sprawi, że zostaną one objęte obowiązkiem stosowania znaków akcyzowych.

Projekt przewiduje, że akcyzą zostaną objęte zarówno elementy zasilająco-sterujące, jak i zbiorniki z płynem, w których zastosowano element ferromagnetyczny. Nowe regulacje obejmą zarówno urządzenia jednorazowe, jak i wielokrotnego użytku. Jak podaje portalspozywczy.pl, zmiana definicji będzie miała kluczowe znaczenie dla klasyfikacji i oznakowania tego typu produktów.

Nowe produkty

Resort tłumaczy, że konstrukcja e-papierosów elektromagnetycznych różni się od tradycyjnych modeli, dlatego wymagają one odmiennych przepisów. W uzasadnieniu projektu wskazano: „Proponuje się wprowadzenie zmian w zakresie definicji e-papierosów. W wyniku tych zmian w sposób odmienny od pozostałych e-papierosów zostaną zdefiniowane jednorazowe i wielorazowe e-papierosy działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej”.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, objęcie tych urządzeń akcyzą wpłynie bezpośrednio na ich ceny. Użytkownicy e-papierosów wykorzystujących technologię indukcji elektromagnetycznej muszą więc liczyć się z tym, że od stycznia 2026 roku ich zakup będzie droższy.

Planowane zmiany mają zostać zatwierdzone przez rząd w IV kwartale 2025 roku. Wdrożenie nowych przepisów ma na celu nie tylko ujednolicenie zasad opodatkowania różnych rodzajów e-papierosów, ale także dostosowanie polskich regulacji do dynamicznie zmieniającego się rynku wyrobów nikotynowych.

