Inflacja w Polsce. Znaczący spadek potwierdził się?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w sierpniu. Wyniosła ona 2,9 proc. rok do roku.
– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen) – czytamy w komunikacie GUS.
Inflacja w sierpniu. Odczyt nieco gorszy niż prognozowano
Odczyt na poziomie 2,9 proc. rok do roku jest nieznacznie wyższy od wstępnego szacunku (2,8 proc.). Potwierdza on jednak hamujący trend, inflacja konsumencka w lipcu wyniosła 3,1 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej było to 4,1 proc.
GUS podał również, że w stosunku do lipca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem.
W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: łączności (o 1,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc. i po 0,02 p. proc. Niższe ceny m.in. w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,5%), transportu (o 0,4%) oraz żywności (o 0,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,06 p. proc, 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc.
– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,6 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 5,7 proc.), wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,10 p. proc., 0,78 p. proc., 0,35 p. proc. i 0,32 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 5,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,59 p. proc. i 0,06 p. proc. – wylicza GUS.
