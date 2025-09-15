Inflacja w Polsce. Znaczący spadek potwierdził się?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w sierpniu. Wyniosła ona 2,9 proc. rok do roku.

– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen) – czytamy w komunikacie GUS.

Inflacja w sierpniu. Odczyt nieco gorszy niż prognozowano

Odczyt na poziomie 2,9 proc. rok do roku jest nieznacznie wyższy od wstępnego szacunku (2,8 proc.). Potwierdza on jednak hamujący trend, inflacja konsumencka w lipcu wyniosła 3,1 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej było to 4,1 proc.

GUS podał również, że w stosunku do lipca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem.

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: łączności (o 1,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc. i po 0,02 p. proc. Niższe ceny m.in. w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,5%), transportu (o 0,4%) oraz żywności (o 0,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,06 p. proc, 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc.