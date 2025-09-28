Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Choć koniec miesiąca dla wielu osób może oznaczać konieczność uzupełnienia zapasów, w niedzielę 28 września obowiązuje zakaz handlu wynikający z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Nie oznacza to jednak, że wszystkie punkty usługowe pozostają zamknięte.
Wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na kontynuowanie działalności w określonych branżach – dzięki czemu klienci wciąż mogą liczyć na dostęp do najważniejszych produktów i usług, choć wybór będzie bardziej ograniczony niż w dzień powszedni.
Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę 28 września?
Markety i galerie handlowe są dziś zamknięte, jednak przepisy przewidują szereg wyjątków. Handel i usługi nadal funkcjonują w kilku kluczowych obszarach. Oto miejsca, które pozostają otwarte:
- stacje paliw – pełna obsługa podróżnych i standardowy asortyment,
- apteki i punkty apteczne – leki i produkty medyczne,
- kwiaciarnie,
- gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
- placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40% obrotu,
- małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela – w tym sklepy osiedlowe, warzywniaki czy franczyzy (np. Żabka).
Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami właściciel lub jego najbliższa rodzina mogą sami stanąć za ladą i prowadzić sprzedaż. To rozwiązanie wspiera mniejsze sklepy i umożliwia im działalność także w dni objęte zakazem handlu.
Godziny otwarcia sklepów w niedzielę 28 września
Choć część sklepów i punktów usługowych działa dziś legalnie, ich godziny otwarcia bywają w niedziele niehandlowe krótsze lub bardziej elastyczne.
Stacje paliw i apteki często pracują całodobowo lub według stałego grafiku, ale właściciele małych sklepów sami ustalają godziny pracy na ten dzień. Przed wyjściem warto sprawdzić lokalne informacje – na stronach internetowych lub bezpośrednio w witrynie sklepu.
Czytaj też:
Zakupy młodych Polaków. Dyskonty i długo, długo nic
Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?
Dziś duże sklepy pozostają zamknięte, podobnie jak w każdą niedzielę października. Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę pojawi się dopiero 7 grudnia. Tego dnia galerie handlowe, supermarkety i sieci spożywcze będą otwarte bez ustawowych ograniczeń.
Czytaj też:
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?
Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista
Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:
- 26 stycznia,
- 13 kwietnia,
- 27 kwietnia,
- 29 czerwca,
- 31 sierpnia,
- 7 grudnia,
- 14 grudnia,
- 21 grudnia.
To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o handlu w niedziele i święta.
Czytaj też:
Grunty inwestycyjne na wagę złota. Tam warto lokować kapitałCzytaj też:
Trzech Polaków z wielką wygraną w Eurojackpot. Znamy wyniki piątkowego losowania