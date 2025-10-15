200 automatów tygodniowo. Biedronka przyspiesza z systemem kaucyjnym

Biedronka ogłosiła, że do końca roku przy wejściach i na parkingach jej sklepów pojawi się łącznie 3 tys. recyklomatów do zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym. Sieć zapowiada tempo instalacji sięgające ponad 200 urządzeń tygodniowo – to, jak podkreśla, największa tego typu umowa w kraju. Pierwsze maszyny stanęły już w placówkach na Śląsku i Mazowszu, a w kolejnych tygodniach będą sukcesywnie montowane w całej Polsce.

Zgodnie z planem, w 2026 r. butelkomaty mają działać już w większości z ok. 3,8 tys. sklepów Biedronki. Każde urządzenie jest w stanie przyjąć nawet 60 opakowań na minutę, co ma usprawnić obsługę dużego ruchu. Dziennie sklepy Biedronki odwiedza ok. 5 mln klientów, którzy po oddaniu puszek i butelek otrzymają z automatu voucher. Z kwotą kaucji będzie można wrócić do kasy – wypłacić gotówkę lub przeznaczyć ją jako zniżkę na zakupy.

Choć system kaucyjny obowiązuje od października, ustawodawca przewidział trzymiesięczny okres przejściowy na wymianę towaru i dostosowanie procesu. Handlowcy mają czas na uruchomienie zbiórki do 1 stycznia 2026 r. Biedronka wcześniej sygnalizowała, że wdrożenie systemu wiąże się z wysokimi kosztami oraz niejasnościami rozliczeń z operatorami. Zapowiadano też, że w początkowym etapie sklepy będą przyjmować opakowania ręcznie. Teraz sieć informuje o przyspieszeniu i masowej instalacji automatycznych punktów zwrotu.

W odróżnieniu od innych dużych sieci, które wcześniej zaczęły stawiać butelkomaty, Biedronka do tej pory działała ostrożniej. Decyzja o montażu 3 tys. urządzeń oznacza jednak duży krok w stronę pełnego, zautomatyzowanego systemu odbioru. Każdy zwrot będzie potwierdzany wydrukiem z recyklomatu – to na jego podstawie klient odbierze kaucję w sklepie, bez obowiązku okazywania paragonu za zakup napoju.

Skala inwestycji ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu kaucyjnego w praktyce. Rozmieszczenie urządzeń przy i w sklepach ma skrócić czas zwrotu i ułatwić recykling opakowań. Sieć zapowiada szybkie tempo wdrożenia, tak aby klienci w całym kraju mogli korzystać z automatów jeszcze przed zakończeniem okresu przejściowego.

