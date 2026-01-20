Rewolucja dla kierowców. Każdy musi wymienić prawo jazdy
Rewolucja dla kierowców. Każdy musi wymienić prawo jazdy

Dodano: 
Dowód osobisty i prawo jazdy w portfelu. zdjęcie ilustracyjne
Dowód osobisty i prawo jazdy w portfelu. zdjęcie ilustracyjne
Bezterminowe prawa jazdy znikają. Podano daty obowiązkowej wymiany dokumentów, które obejmą około 15 mln kierowców.

Zmiany przyjęte przez Parlament Europejski oznaczają prawdziwą rewolucję dla kierowców. Każdy posiadacz prawa jazdy — również tego bezterminowego — będzie musiał wymienić dokument na nowy. Decyzja wynika z unijnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, których celem jest ograniczenie liczby ofiar wypadków i dojście do tzw. „wizji zero”. Nowe przepisy zakładają dostosowanie wszystkich dokumentów do jednolitego standardu obowiązującego w całej UE.

Wymiana prawa jazdy

W praktyce oznacza to konieczność wymiany wszystkich praw jazdy wydanych przed 19 stycznia 2013 roku. Ministerstwo Infrastruktury informuje, że dotyczy to około 15 mln kierowców. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami wymiana ma zostać przeprowadzona w latach 2028–2033. W tym czasie każdy posiadacz starego blankietu będzie musiał pojawić się w urzędzie i złożyć wniosek o nowy dokument, który będzie obowiązywał maksymalnie przez 15 lat. Państwa członkowskie mogą skrócić ten okres, jeśli dokument pełni funkcję krajowego dowodu tożsamości, jednak w Polsce obowiązuje 15-letni termin ważności.

Nowe regulacje obejmą wszystkie kategorie. Dokumenty wydane po 2013 roku już teraz mają określone terminy ważności, więc ich posiadacze będą musieli wymieniać prawa jazdy zgodnie z datą umieszczoną na blankiecie. Dotyczy to m.in. kategorii AM, A, B, B+E czy T. W przypadku kierowców z ograniczeniami zdrowotnymi termin może być krótszy, zgodnie z orzeczeniem lekarskim. Dla kategorii ciężarowych i autobusowych maksymalny okres ważności to 5 lat.

W przepisach precyzyjnie zapisano, że uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają wraz z datą dokumentu, jednak kierowca musi wymienić blankiet, aby potwierdzić swoje prawo do jazdy. W 2026 roku wymiana będzie obowiązywać tych, którym kończy się termin ważności dokumentu lub poszczególnych kategorii, a także osoby, które zgubiły lub uszkodziły prawo jazdy.

Zmiany w opłatach

Zmiany dotyczą również opłat. Ministerstwo zapowiada, że w 2026 roku koszt wydania nowego prawa jazdy wzrośnie z 100 zł do 115,50 zł. Do tego dochodzą standardowe koszty, jak wykonanie fotografii czy — w przypadku kierowców mających określony termin ważności — obowiązkowe badania lekarskie za 200 zł.

Obok wymiany dokumentów trwają również prace nad przepisami dotyczącymi starszych kierowców. Parlament Europejski ostatecznie nie zgodził się na obowiązkowe badania co 5 lat dla wszystkich seniorów, ale państwa UE będą mogły samodzielnie skracać ważność dokumentu dla kierowców 65+ lub wprowadzać kursy odświeżające. Nadal obowiązuje zasada, że kierowca przy przedłużaniu prawa jazdy powinien przejść badania medyczne — w szczególności wzroku i układu krążenia.

