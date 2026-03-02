Od 3 marca nowe przepisy drogowe. Za to wykroczenie zabiorą prawo jazdy

Już 3 marca 2026 r. zacznie obowiązywać szeroki pakiet nowych regulacji, które odczują niemal wszyscy kierowcy. Zmiany obejmują zarówno zasady uzyskiwania dokumentów, jak i surowsze konsekwencje za wykroczenia drogowe.

W grze jest m.in. nowe prawo jazdy dla 17-latków, zaostrzone kary za przekroczenie prędkości oraz podniesienie wieku uprawniającego do jazdy na hulajnodze elektrycznej. To jedna z największych korekt przepisów w ostatnich latach.

Surowsze kary za przekroczenie prędkości

Jedną z najistotniejszych zmian jest rozszerzenie przypadków, w których grozi utrata dokumentu na trzy miesiące. Od 3 marca kierowcy stracą prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym – ale tylko na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

W praktyce oznacza to, że:

na autostradzie i drodze ekspresowej nadal grozi mandat i punkty karne,

na zwykłej drodze krajowej lub wojewódzkiej poza miastem możliwa będzie utrata prawa jazdy.

Dodatkowo od 30 marca 2026 r. dokument będzie odbierany za celowe wprowadzenie auta w poślizg czy jazdę motocyklem na jednym kole. Oprócz tego grozi grzywna co najmniej 1500 zł i 10 punktów karnych.

Prawo jazdy dla 17-latków z ograniczeniami

Od wtorku możliwe będzie uzyskanie prawa jazdy kat. B przez osoby, które ukończyły 17 lat. Kurs można rozpocząć nawet trzy miesiące wcześniej, jednak młodociani kierowcy będą musieli liczyć się z istotnymi ograniczeniami. Przez pierwsze sześć miesięcy od wydania dokumentu – nie dłużej jednak niż do osiągnięcia pełnoletności – jazda będzie możliwa wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna spełniającego określone warunki.

Osoba towarzysząca musi:

mieć co najmniej 25 lat,

posiadać prawo jazdy od minimum 5 lat,

nie mieć w ostatnich 5 latach zakazu prowadzenia pojazdów,

być trzeźwa i nie znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Nowe przepisy dają też policji dodatkowe uprawnienia kontrolne – funkcjonariusz będzie mógł zbadać stan trzeźwości nie tylko młodego kierowcy, ale również pasażera. Co ważne, takie prawo jazdy będzie ważne wyłącznie na terytorium Polski.

Nowe zasady dla hulajnóg

Zmiany obejmą również najmłodszych użytkowników dróg. Minimalny wiek pozwalający na jazdę na hulajnodze elektrycznej oraz innych urządzeniach transportu osobistego wzrośnie z 10 do 13 lat. Wyjątek przewidziano wyłącznie dla dzieci poruszających się w strefie zamieszkania pod opieką rodziców – oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

W czerwcu dojdzie jeszcze obowiązek jazdy w kasku dla osób do 16. roku życia.

Czytaj też:

Trudny początek marca dla kierowców. To paliwo przebije barierę 6 zł?

Ciągniki rolnicze pojadą szybciej

Nowelizacja przepisów przyniesie też dobrą wiadomość dla rolników. Ciągniki rolnicze będą mogły poruszać się z prędkością do 40 km/h zamiast dotychczasowych 30 km/h. Zmiana ma usprawnić ruch na drogach lokalnych, gdzie wolno jadące maszyny często powodowały zatory.

Czytaj też:

Złota kura przestaje znosić jajka. Ta autostrada wreszcie będzie darmowaCzytaj też:

A4 przejdzie rewolucję. Koniec opłat dla kierowców?