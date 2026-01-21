Coraz więcej bogaczy w Polsce? Zaskakujące dane

Jak pokazuje najnowsze badanie Centrum Badania Opinii Publicznej, coraz więcej Polaków uważa, że w naszym kraju przybywa ludzi bogatych. O ile w 2019 roku aż połowa z nas sądziła, że osoby zamożne stanowią mniej niż 10 proc. populacji, to teraz jest to prawie 40 proc. a więcej osób szacuje, że bogaci to nawet 11-49 na 100 mieszkańców Polski.

Od jakiej kwoty jesteśmy bogaci?

Od jakiej kwoty zaczyna się próg bogactwa? Z badania, którego wyniki przytacza RMF FM wynika, że aby zostać uznanym za osobę zamożną trzeba dysponować co najmniej 10 tys. zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Przedział od 10 do 15 tys. zł wskazało 23 proc. uczestników badania. Niewiele jednak mniej, bo 19 proc. uważa, że aby mówić o bogactwie wystarczy kwota na poziomie 5-10 tys. zł miesięcznie. Identyczny odsetek wskazał przedział od 15 do 30 tys. zł.

Z badania CBOS wynika, że ponad 40 proc. Polaków twierdzi, że osoby bogate cieszą się szacunkiem i poważaniem ze strony innych osób. Przeciwnego zdania jest dwie piąte z nas.

Wzrosła liczba osób, które twierdzą, że znają kogoś bogatego. 62 proc. ankietowanych deklaruje, że w ich otoczeniu znajduje się przynajmniej jedna zamożna osoba lub rodzina. To wzrost aż o 12 pkt proc. w porównaniu z badaniem z 2019 roku.

Ubyło natomiast osób, które szacują, że w najbliższych latach grono osób zamożnych będzie w Polsce rosnąć. Sądzi tak 36 proc. respondentów, o 10 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Co prowadzi do bogactwa? Większość z nas wskazuje pracowitość, ale aż 80 proc. badanych nie wierzy w równość szans, jeśli chodzi o możliwość wzbogacenia się. Twórcy badania podkreślają, że mimo wiary w ciężką pracę, większość Polaków dostrzega bariery utrudniające osiągnięcie sukcesu finansowego.

Czytaj też:

Polacy wciąż zarabiają dużo mniej niż Europejczycy. Właściwie dlaczego?Czytaj też:

A może tak do pracy w Bieszczady? Można sporo zarobić