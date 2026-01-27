Rewolucja w opłatach za wodę i ciepło. Koniec wizyt inkasenta

Na początku 2026 roku w budynkach gminnych w Łodzi rozpocznie się wdrażanie nowoczesnego systemu zdalnego odczytu zużycia wody i ciepła. Inwestycja oznacza odejście od tradycyjnych wizyt inkasentów i zmianę zasad rozliczania mediów. Nowe rozwiązanie ma poprawić dokładność pomiarów, uprościć procedury oraz zwiększyć komfort mieszkańców i najemców lokali użytkowych.

Zdalny system

Zdalny system monitorowania zużycia mediów stanie się obowiązkowy od 1 stycznia 2027 roku. Wcześniejsze rozpoczęcie montażu ma umożliwić dostosowanie budynków do przyszłych wymogów prawa. Jak podkreśla prezes spółki CrownIoT Sebastian Postolski, już w 2026 roku takie rozwiązania będą wymagane przepisami, dlatego prace ruszą wcześniej na wybranych nieruchomościach w Łodzi.

W ramach projektu w 35 budynkach zarządzanych przez miejską spółkę zamontowanych zostanie łącznie 1801 urządzeń pomiarowych, w tym 1264 wodomierze oraz 537 ciepłomierzy. Wszystkie liczniki zostaną wyposażone w moduły umożliwiające zdalny, bezpieczny przesył danych. System obejmie m.in. kamienice na Księżym Młynie oraz przy ulicy Włókienniczej.

Umowę z wykonawcą podpisano 1 grudnia 2025 roku na okres pięciu lat. Obejmuje ona nie tylko montaż urządzeń, lecz także ich bieżącą obsługę i aktualizację oprogramowania, również w przypadku zmian przepisów prawa. Jak zapewnia wykonawca, system będzie przez cały okres trwania umowy aktualizowany bez dodatkowych kosztów.

Nowa technologia

Nowa technologia została zaprojektowana z myślą o starszych budynkach, także tych o grubej zabudowie i skomplikowanej konstrukcji. Automatyczne odczyty będą realizowane bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Jak zaznacza prezes Łódzkich Nieruchomości Mariusz Łysio, oznacza to koniec wizyt inkasentów i obowiązku udostępniania lokali, co dla wielu mieszkańców było uciążliwe.

System pozwoli na kompleksowe zarządzanie danymi pomiarowymi, gromadząc informacje o lokalizacji liczników, zużyciu, czasie odczytów oraz ewentualnych alarmach. Dane będą prezentowane w czytelnej formie, także na mapach, co ułatwi analizę i szybką reakcję służb technicznych, np. w przypadku awarii lub strat wody i ciepła.

Dostawy urządzeń zaplanowano do 20 stycznia 2026 roku, a montaż ruszy na przełomie stycznia i lutego w czterech etapach. Równolegle zmienią się zasady rozliczeń – od 2026 roku roczne rozliczenia zostaną zastąpione półrocznymi. Koszty zużycia będą rozliczane dwa razy w roku, co ma zwiększyć przejrzystość i ograniczyć ryzyko wysokich niedopłat.

