Rewolucja w polskich sklepach. Zmiany już od lutego

Od 17 lutego 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące znakowania żywności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zmiany obejmą zarówno świeże owoce i warzywa sprzedawane luzem, jak i wybrane produkty przetworzone, takie jak miody, soki owocowe oraz dżemy. Celem nowych regulacji jest zwiększenie przejrzystości informacji przekazywanych konsumentom oraz ujednolicenie zasad etykietowania zgodnie z unijnymi standardami.

Oznaczanie owoców i warzyw

Najbardziej widoczną zmianą będzie obowiązek oznaczania świeżych owoców, warzyw i bananów sprzedawanych bez opakowań grafiką z flagą kraju pochodzenia. Informacja ta ma być przekazywana w sposób czytelny, zarówno w formie graficznej, jak i opisowej. Nowe oznaczenia mają ułatwić konsumentom szybkie ustalenie, z jakiego państwa pochodzi dany produkt.

Zmiany obejmą także produkty przetworzone. Rozporządzenie wdraża zapisy unijnej dyrektywy 2024/1438, regulującej skład oraz znakowanie miodu, dżemów owocowych, soków owocowych i produktów pokrewnych. W przypadku miodu etykiety będą musiały zawierać informacje o wszystkich krajach pochodzenia, podane w kolejności malejącej wraz z procentowym udziałem miodu z każdego z nich. Ma to zapewnić pełną transparentność co do składu produktu.

Nowe przepisy zmieniają również zasady etykietowania dżemów, galaretek i marmolad. Z etykiet tych produktów zniknie obowiązek podawania informacji o zawartości cukrów. Jednocześnie wprowadzona zostanie nowa kategoria soków owocowych o obniżonej zawartości naturalnie występujących cukrów, co będzie musiało zostać odpowiednio oznaczone na opakowaniach.

Nowe przepisy

Postanowienia unijnej dyrektywy zostały równolegle wdrożone do krajowych aktów prawnych regulujących jakość handlową dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł oraz soków i nektarów owocowych. Oznacza to spójne zasady dla producentów i sprzedawców działających na polskim rynku.

Nowe przepisy dotyczące znakowania owoców i warzyw zaczną obowiązywać 17 lutego 2026 roku. Natomiast regulacje odnoszące się do etykietowania miodu, soków oraz dżemów wejdą w życie 14 czerwca 2026 roku, równolegle z nowymi wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniach MRiRW. Produkty wprowadzone do obrotu przed tym terminem, oznakowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami, będą mogły pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

