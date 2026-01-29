Masz kartę Moja Biedronka? Do soboty rozdają produkty za darmo

Posiadacze karty Moja Biedronka mają jeszcze tylko kilka dni, by skorzystać z dodatkowych korzyści przygotowanych przez sieć. Z najnowszej gazetki promocyjnej wynika, że do soboty 31 stycznia klienci mogą otrzymać wybrane produkty całkowicie za darmo. Warunkiem jest udział w programie lojalnościowym oraz zeskanowanie karty przy kasie podczas zakupów.

Promocje w Biedronce

Promocje obowiązujące w ostatnim tygodniu stycznia obejmują zarówno produkty spożywcze, jak i artykuły do pielęgnacji ciała. Dzięki aktywnej karcie Moja Biedronka klienci mogą bez dodatkowych kosztów otrzymać m.in. pastę do zębów, słodycze, soki czy żele pod prysznic. Funkcja ta będzie dostępna wyłącznie do końca miesiąca, dlatego sieć wyraźnie wskazuje 31 stycznia jako ostateczny termin skorzystania z oferty.

Część promocji dotyczy marek własnych sieci. W przypadku sosów marki Madero zakup trzech produktów pozwala odebrać trzeci, najtańszy gratis. Podobna zasada obowiązuje przy mrożonych warzywach marki Mroźna Kraina, które do soboty objęte są ofertą 2+1 gratis. Klienci mogą również otrzymać nawet trzy darmowe opakowania soku jabłkowego Riviva — promocja 3+3 oznacza wydanie trzech butelek bez opłat przy zakupie sześciu sztuk.

Nie brakuje także ofert na słodycze. Do końca stycznia wszystkie ciastka i wafle Bonitki oraz czekolady Wedel objęte są promocją 2+1 gratis. Rogale 7Days można natomiast kupić w ofercie 2+2, co oznacza dwa dodatkowe produkty bez dopłaty.

Darmowe produkty

Darmowe produkty dotyczą również kosmetyków. Po zeskanowaniu karty Moja Biedronka klienci mogą skorzystać z promocji 1+1 gratis na antyperspiranty Dove i Rexona w sztyfcie, produkty Colgate, żele pod prysznic Nivea, kosmetyki do włosów Garnier oraz produkty marki Eveline.

Jak podkreśla sieć Biedronka, oferty powiązane z kartą lojalnościową pozwalają realnie ograniczyć wydatki domowe. W obliczu rosnących cen żywności, słodyczy i chemii gospodarczej, możliwość otrzymania dodatkowych produktów bez opłat może być istotnym wsparciem dla budżetu. Promocje obowiązują wyłącznie do 31 stycznia, dlatego klienci zainteresowani darmowymi produktami powinni się pospieszyć.

