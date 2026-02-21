Kolejki do sanatoriów rosną. Sprawdź, ile poczekasz w swoim województwie

Narodowy Fundusz Zdrowia podał aktualne dane dotyczące czasu oczekiwania na sanatorium w 2026 roku. Średnia w skali kraju wynosi około 9 miesięcy, jednak różnice między województwami są wyraźne. Najdłużej czekają mieszkańcy południa i południowego zachodu Polski. W województwie śląskim czas oczekiwania sięga 11 miesięcy, a w dolnośląskim 10 miesięcy.

Kolejki do sanatorium

Najkrótsze kolejki notowane są w północno-wschodniej części kraju. W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim na turnus sanatoryjny czeka się średnio trzy miesiące. W kujawsko-pomorskim to cztery miesiące, w lubelskim i podkarpackim – pięć. W opolskim i wielkopolskim kolejka wynosi siedem miesięcy, a w łódzkim, pomorskim i świętokrzyskim – osiem. Dziewięć miesięcy czekają mieszkańcy lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.

Wyjazd do sanatorium finansowanego przez NFZ nie oznacza całkowitego braku kosztów. Leczenie i zabiegi są refundowane, jednak kuracjusz ponosi opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie. Wysokość stawek zależy od standardu pokoju oraz sezonu rozliczeniowego.

Rok podzielony jest na dwa sezony. Pierwszy obejmuje miesiące od października do kwietnia, drugi – od maja do września. Standardowy turnus trwa 21 dni, a opłaty naliczane są za każdą dobę pobytu.

Ile kosztuje pobyt?

W 2026 roku za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym zapłacimy 32,60 zł za dobę w I sezonie i 40,90 zł w II sezonie. W pokoju dwuosobowym z łazienką stawka wynosi odpowiednio 19,50 zł i 27,30 zł, a w wieloosobowym – 12,50 zł i 14,80 zł.

Łączny koszt 21-dniowego pobytu w pokoju jednoosobowym z łazienką to 684,60 zł w sezonie jesienno-zimowym oraz 858,90 zł w sezonie letnim. W pokoju dwuosobowym będzie to 409,50 zł lub 573,30 zł, a w wieloosobowym – 262,50 zł albo 310,80 zł. Ostateczna kwota zależy więc od wybranego standardu i terminu turnusu.

Czytaj też:

Niedoceniana ulga dla 4 mln osób! A te wydatki są w dodatku nielimitowaneCzytaj też:

Zimowa promocja w polskim uzdrowisku. Tutaj dostaniesz 20 proc. zniżki