Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 15 marca?
W niedzielę, 15 marca, dużych zakupów niestety nie zrobimy
Pilne zakupy? Gdzie w niedzielę, 15 marca, można je zrobić? Co jest otwarte?

Wiosenne porządki w domu, wiosenne prace w ogrodzie, a może pierwsze prawie wiosenne pikniki? Cokolwiek planujemy na dzisiejszy dzień, pamiętajmy, że trzecia niedziela marca nie będzie dniem wielkich zakupów. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – 15 marca to niedziela niehandlowa. Większość dużych sklepów i galerii pozostaje zamknięta. Nie powinniśmy się jednak martwić, ponieważ możliwości zrobienia zakupów jest całkiem sporo. Liczne wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na zaopatrzenie się w niezbędne produkty w wielu miejscach.

Gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę niehandlową handel działa w wybranych miejscach. Są to m.in.:

  • stacje paliw,
  • apteki i punkty apteczne,
  • kwiaciarnie,
  • gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
  • placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,
  • małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.

Godziny otwarcia sklepów

Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i apteki często są czynne całodobowo, a małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kiedy będzie najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu?

To jest najważniejsza wiadomość dla wielbicieli zakupów. Zgodnie z przewidzianym harmonogramem w marcu będzie tylko jedna niedziela wolna od ustawowych ograniczeń w handlu. Przypada ona na chwilę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę miesiąca, a ściślej 29 marca. Będzie to idealny moment na zrobienie świątecznych zakupów.

Niedziele handlowe w 2026 roku

W tym roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku wygląda następująco:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.

