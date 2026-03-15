Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 15 marca?

Wiosenne porządki w domu, wiosenne prace w ogrodzie, a może pierwsze prawie wiosenne pikniki? Cokolwiek planujemy na dzisiejszy dzień, pamiętajmy, że trzecia niedziela marca nie będzie dniem wielkich zakupów. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – 15 marca to niedziela niehandlowa. Większość dużych sklepów i galerii pozostaje zamknięta. Nie powinniśmy się jednak martwić, ponieważ możliwości zrobienia zakupów jest całkiem sporo. Liczne wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na zaopatrzenie się w niezbędne produkty w wielu miejscach.

Gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę niehandlową handel działa w wybranych miejscach. Są to m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,

placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.

Godziny otwarcia sklepów

Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i apteki często są czynne całodobowo, a małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kiedy będzie najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu?

To jest najważniejsza wiadomość dla wielbicieli zakupów. Zgodnie z przewidzianym harmonogramem w marcu będzie tylko jedna niedziela wolna od ustawowych ograniczeń w handlu. Przypada ona na chwilę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę miesiąca, a ściślej 29 marca. Będzie to idealny moment na zrobienie świątecznych zakupów.

Niedziele handlowe w 2026 roku

W tym roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku wygląda następująco:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.

