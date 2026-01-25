Niedzielny handel bez ograniczeń? Sprawdź kalendarz niedziel handlowych 2026

Niektórzy wyczekują ich z wytęsknieniem, inni przeklinają. Bez względu na stosunek, jaki do nich mamy, są częścią naszej codzienności. Niedziele handlowe, bo o nich mowa, niejednokrotnie stawały się obiektem burzliwej debaty społecznej, a jeszcze częściej elementem programów wyborczych. Zapowiedzią zmian nie ma końca, tymczasem ustawowe ograniczenia w handlu tworzą kalendarz niedziel handlowych już od ośmiu lat.

Geneza ustawowych ograniczeń

Skąd się wzięły handlowe i niehandlowe niedziel? Powołała je do życia ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podpis pod nią złożył prezydent Andrzej Duda. Akt ten określa „zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy”. Wynika z niego, że w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem.

Przekładając literę prawa na język nieco bardziej zrozumiały – od 2018 roku handel w niedziele i święta jest mocno ograniczony, choć ustawodawca przewidział aż 32 wyjątki, stwarzające szerokie pole do omijania przepisów.

Szczególnie popularny jest wyjątek, który z zakazu zwalnia placówki handlowe „w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku” – zamieniający markety w quasi-czytelnie.

Kiedy będzie pierwsza niedziela bez ograniczeń?

Obowiązujące przepisy wskazują, że niedzielne ograniczenia w handlu nie obowiązują w:

kolejnych trzech niedzielach poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku przypadnie zatem na ostatnią niedzielę stycznia. To pierwszy termin, w którym handel w niedzielę jest dozwolony zgodnie z kalendarzem przewidzianym na ten rok.

Kalendarz niedziel handlowych 2026

W 2026 roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych wygląda następująco:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w te dni w 2026 roku handel może odbywać się bez ustawowych ograniczeń.

Co dalej z ograniczeniami w handlu?

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi zmian, w 2024 i 2025 roku parlament nie wprowadził nowelizacji ustawy regulującej zakaz handlu w niedziele. W efekcie obowiązuje dotychczasowy system – handel jest możliwy wyłącznie w wyznaczone osiem niedziel w roku.

Najważniejszą zmianą w ostatnich latach było ustanowienie dnia wolnego w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do kalendarza handlowego.

