Dwóch Polaków z milionami w Eurojackpot. Gigantyczna kumulacja rozbita

Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło to, na co czekali wszyscy gracze – rozbicie gigantycznej kumulacji. Przypomnijmy, że do wzięcia było 220 milionów złotych. I stało się. Szczęśliwy los padł za naszą zachodnią granicą. Ponad 54 miliony euro trafiły do gracza z Niemiec. Jednak to nie wszystko.

W gronie szczęśliwców z najwyższymi wygranymi znaleźli się także Polacy. Dwóch graczy z naszego kraju trafiło wygrane trzeciego stopnia, warte ponad 1,7 mln złotych każda.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 23 stycznia, podczas losowania nr 637 w Eurojackpot wylosowano liczby:

18, 36, 39, 45, 50 oraz 6 i 9.

Wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie Eurojackpot rozbiło ogromną kumulację – w Niemczech padła główna wygrana warta 53 723 456,70 euro. Odnotowano również trzy wygrane drugiego stopnia. Dwie z nich padły w Szwecji, a jedna w Norwegii. Ponadto odnotowano cztery wygrane trzeciego stopnia – każda z nich warta 313 493,30 euro. Dwie z nich padły w Polsce, a dwie za naszą zachodnią granicą.

Wygrane w Polsce

Polacy w końcu triumfowali. Najwyższa wygrana w naszym kraju to nagroda trzeciego stopnia. Szczęście do niej miało dwóch graczy, a każdy z nich wzbogacił się o 1 725 564,80 zł. W naszym kraju padła także jedna wygrana czwartego stopnia w wysokości 19 804,00 zł.

W Polsce odnotowano również:

14 wygranych piątego stopnia po 1 479,60 zł,

78 wygranych szóstego stopnia po 580,10 zł,

66 wygranych siódmego stopnia po 580,10 zł,

1 002 wygrane ósmego stopnia po 102,00 zł,

1 364 wygrane dziewiątego stopnia po 92,30 zł,

2 966 wygranych dziesiątego stopnia po 82,60 zł,

5 230 wygranych jedenastego stopnia po 48,50 zł,

19 409 wygranych dwunastego stopnia po 45,00 zł.

Czeka 45 milionów

Choć piątkowe losowanie rozbiło kumulację wartą 220 mln zł, w grze wciąż pozostaje spora suma. Aktualnie do wygrania jest 45 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 27 stycznia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu.

Tegoroczne najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia

273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój

273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew

291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław

296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki

296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła

