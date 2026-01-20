Polak z wielką wygraną w Eurojackpot. Gigantyczna kumulacja nadal do wzięcia

Wtorkowe losowanie Eurojackpot tradycyjnie przyciągnęło tłumy graczy. Wszystko to za sprawą ogromnej kumulacji – do wygrania było aż 180 mln zł! Choć nie została dziś rozbita, szczęście uśmiechnęło się do trzech graczy, którzy trafili wygrane trzeciego stopnia – każda warta ponad pół miliona euro.

W gronie szczęśliwców ze sporą wygraną jest też Polak, który trafił wygraną czwartego stopnia i wzbogacił się o prawie 700 tys. zł.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 20 stycznia, podczas losowania nr 636 w Eurojackpot wylosowano liczby:

16, 26, 32, 37, 45 oraz 2 i 3

Wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie rozbiło ogromnej kumulacji, ale szczęście uśmiechnęło się do wielu graczy. Padły aż trzy wygrane drugiego stopnia w wysokości 517 369,70 euro. Odnotowano je w Niemczech, Norwegii i Chorwacji.

Do nagród trzeciego stopnia szczęście miało dziewięciu graczy. Każdy z nich zdobył 97 257,40 euro, a wygrane padły w Niemczech, Norwegii, Słowenii i Szwecji.

Wygrane w Polsce

Polacy w końcu triumfowali. Najwyższa wygrana w naszym kraju to nagroda czwartego stopnia. Szczęście miał jeden z graczy, który wzbogacił się o 698 985,80 zł. Wylosowano także 27 nagród piątego stopnia, każda w wysokości 1 457,00 zł.

W Polsce padły także:

54 wygrane szóstego stopnia po 796,10 zł,

59 wygranych siódmego stopnia po 522,00 zł,

702 wygrane ósmego stopnia po 127,20 zł,

1 212 wygranych dziewiątego stopnia po 88,30 zł,

2 629 wygranych dziesiątego stopnia po 79,40 zł,

4 065 wygranych jedenastego stopnia po 61,30 zł,

17 587 wygranych dwunastego stopnia po 41,80 zł.

Gigantyczna kumulacja

Wtorkowe losowanie, podobnie jak wcześniej piątkowe, nie rozbiło kumulacji, więc główna nagroda wciąż rośnie – aktualnie wynosi gigantyczne 220 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 23 stycznia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu.

Tegoroczne najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia

273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój

273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew

291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław

296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki

296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła

