Polak z wielką wygraną w Eurojackpot. Gigantyczna kumulacja nadal do wzięcia

Wtorkowe losowanie Eurojackpot tradycyjnie przyciągnęło tłumy graczy. Wszystko to za sprawą ogromnej kumulacji – do wygrania było aż 180 mln zł! Choć nie została dziś rozbita, szczęście uśmiechnęło się do trzech graczy, którzy trafili wygrane trzeciego stopnia – każda warta ponad pół miliona euro.
W gronie szczęśliwców ze sporą wygraną jest też Polak, który trafił wygraną czwartego stopnia i wzbogacił się o prawie 700 tys. zł.
Jakie liczby wylosowano?
We wtorek, 20 stycznia, podczas losowania nr 636 w Eurojackpot wylosowano liczby:
16, 26, 32, 37, 45 oraz 2 i 3
Wyniki losowania w Europie
Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie rozbiło ogromnej kumulacji, ale szczęście uśmiechnęło się do wielu graczy. Padły aż trzy wygrane drugiego stopnia w wysokości 517 369,70 euro. Odnotowano je w Niemczech, Norwegii i Chorwacji.
Do nagród trzeciego stopnia szczęście miało dziewięciu graczy. Każdy z nich zdobył 97 257,40 euro, a wygrane padły w Niemczech, Norwegii, Słowenii i Szwecji.
Wygrane w Polsce
Polacy w końcu triumfowali. Najwyższa wygrana w naszym kraju to nagroda czwartego stopnia. Szczęście miał jeden z graczy, który wzbogacił się o 698 985,80 zł. Wylosowano także 27 nagród piątego stopnia, każda w wysokości 1 457,00 zł.
W Polsce padły także:
- 54 wygrane szóstego stopnia po 796,10 zł,
- 59 wygranych siódmego stopnia po 522,00 zł,
- 702 wygrane ósmego stopnia po 127,20 zł,
- 1 212 wygranych dziewiątego stopnia po 88,30 zł,
- 2 629 wygranych dziesiątego stopnia po 79,40 zł,
- 4 065 wygranych jedenastego stopnia po 61,30 zł,
- 17 587 wygranych dwunastego stopnia po 41,80 zł.
Czytaj też:
Mamy nowego milionera. Trafił „szóstkę” w Lotto
Gigantyczna kumulacja
Wtorkowe losowanie, podobnie jak wcześniej piątkowe, nie rozbiło kumulacji, więc główna nagroda wciąż rośnie – aktualnie wynosi gigantyczne 220 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 23 stycznia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu.
Czytaj też:
Trzy wygrane po ponad milion euro. Szczęśliwy piątek w Eurojackpot
Tegoroczne najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła
Czytaj też:
Abonament RTV za smartfon? Poczta Polska nie ma wątpliwościCzytaj też:
Górskie kurorty biją rekordy cen. Zakopane liderem drożyzny