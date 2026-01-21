Deweloperzy idą w mieszkania dla seniorów. To nowy hit polskiego rynku nieruchomości

Jest rok 1978, w niewielkim wielkopolskim miasteczku, znanym ze strajku Dzieci Wrzesińskich i produkcji głośników Tonsil, powstaje prawdopodobnie pierwszy w kraju Dom Seniora. Budynek wchodził w skład Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM).

„Znajdowały się w nim: gabinet lekarski i rehabilitacji, jadłodajnia, później restauracja oraz 143 mieszkania. Aby ubiegać się o lokal w Domu Seniora, dana osoba musiała mieć grupę inwalidzką lub osiągnąć wiek emerytalny” – czytamy na stronie WSM.

Choć obecnie dawny Dom Seniora pełni funkcję zwykłego budynku mieszkalnego, był prekursorem jednego z najsilniejszych trendów europejskiego rynku deweloperskiego XXI wieku – budownictwa senioralnego. Dziś, w 2026 roku, segment ten staje się coraz ważniejszą częścią oferty deweloperskiej w Polsce, co wynika ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa.

Europa się starzeje, a z nią i Polska

Europa szybko się starzeje, a Polska będzie jednym z krajów, które odczują ten proces szczególnie mocno. Z prognoz Głównego Urzędu Statycznego (GUS) wynika, że do 2060 r. liczba mieszkańców Polski spadnie do ok. 32,9 mln, a osoby w wieku 65+ będą stanowić blisko 30 proc. społeczeństwa. Jeszcze szybciej przybędzie seniorów 80+, których liczba ma się ponad dwukrotnie zwiększyć. Z kolei dane Eurostatu wskazują, że na początku 2024 r. osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły już ponad jedną piątą ludności Unii Europejskiej.

Zmiana struktury demograficznej oznacza rosnące zapotrzebowanie na mieszkania dostosowane do potrzeb osób starszych.

– Już dziś osoby po 65. roku życia stanowią ponad jedną piątą mieszkańców UE. Starzenie się społeczeństw wpływa nie tylko na system ochrony zdrowia, lecz także na rynek nieruchomości, który musi nadążyć za nowymi potrzebami seniorów. Tymczasem profesjonalna oferta mieszkaniowo-opiekuńcza w Polsce pozostaje bardzo skromna – wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

Szacuje się, że prywatne formy zamieszkania dla seniorów oferują zaledwie ok. 30 tys. miejsc, co wyraźnie pokazuje skalę luki podażowej.

Czym jest budownictwo senioralne?

Eksperci RynekPierwotny.pl podkreślają, że budownictwo senioralne nie jest jednolitą kategorią.

– Najbardziej tradycyjną formą są placówki zapewniające całodobową opiekę, w których kluczową rolę odgrywa wsparcie pielęgnacyjne i medyczne, a funkcja mieszkaniowa ma charakter podporządkowany – wyjaśniają.

Coraz większą popularność zyskują mieszkania serwisowane dla seniorów, tzw. „senior living”. To lokale projektowane z myślą o osobach starszych, oferowane wraz z pakietem usług ułatwiających codzienne funkcjonowanie i zwiększających bezpieczeństwo, przy zachowaniu samodzielności mieszkańców.

Trzecią grupę stanowią projekty „przyjazne starzeniu się”, które formalnie pozostają klasycznymi inwestycjami, lecz już w fazie projektowania uwzględniają potrzeby seniorów – eliminacja barier architektonicznych, bezpieczne przestrzenie wspólne, windy i udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością.

Przykłady inwestycji senioralnych w 2026 r.

Na rynku powstaje coraz więcej projektów łączących funkcję mieszkaniową z usługami dla seniorów:

Apartamenty ReVital (Katowice, Mechelinki) – mieszkania serwisowane z przestrzeniami wspólnymi i zapleczem medyczno-rehabilitacyjnym, realizowane przez Origin Investments.

PRESTIA (Łódź, Księży Młyn) – rezydencja premium z całodobowym wsparciem, strefą wellness i Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora.

Senior Apartments (Majdan, gmina Wiązownia) – mieszkania asystowane w standardzie bez barier, z dostępem do opieki medycznej i rehabilitacji.

Projekty w Trójmieście i na Pomorzu – m.in. mieszkania senioralne w Gdańsku (Domesta) i apartamenty ReVital w aglomeracji trójmiejskiej.

Park Seniora 2.0 (Stare Miasto, Wielkopolska) – mieszkania bez barier, z tarasami, zielenią i dostępem do infrastruktury rehabilitacyjnej.

Angel Care (Wrocław) – kompleks łączący apartamenty chronione, dom opieki oraz Centrum Chorób Demencyjnych z rehabilitacją i opieką medyczną.

Senioralny boom w nieruchomościach

Dane GUS i Eurostatu pokazują, że w kolejnych dekadach popyt na mieszkania dla osób starszych będzie rósł.

– Odpowiedzią rynku są coraz bardziej zróżnicowane projekty, łączące mieszkania z usługami, infrastrukturą zdrowotną i przestrzeniami wspólnymi. Skala podaży pozostaje ograniczona, co sugeruje, że budownictwo senioralne będzie jednym z kluczowych kierunków rozwoju oferty deweloperskiej w Polsce – podkreślają eksperci RynekPierwotny.pl.

Niewielka liczba dostępnych mieszkań i miejsc w profesjonalnych projektach senioralnych wskazuje na wyraźną lukę między rosnącym popytem a podażą, co w najbliższych latach może przyciągnąć nowych inwestorów i deweloperów do tego segmentu. Zatem do dzieła! „Srebrny rynek” może wkrótce stać się deweloperskim złotym interesem.

