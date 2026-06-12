Ile naprawdę zarabiają freelancerzy w Polsce? Te sumy to mity

Wokół zarobków freelancerów od lat narosło wiele mitów. Z jednej strony mówi się o wysokich, wręcz „bajońskich” stawkach za pojedyncze zlecenia w branży IT, z drugiej – o pracy za kwoty, które trudno uznać za stabilne źródło utrzymania. Rzeczywistość, jak pokazują dane rynkowe, jest znacznie bardziej złożona i zależy przede wszystkim od branży oraz rodzaju projektu.

Rynek freelancingu rośnie szybciej niż kiedykolwiek

Firmy w Polsce coraz częściej korzystają ze wsparcia niezależnych specjalistów. Freelancerzy pomagają im realizować projekty, uzupełniać brakujące kompetencje oraz elastycznie zarządzać kosztami. Najnowszy Index Useme pokazuje, jak wyglądają realne stawki w najpopularniejszych branżach – od IT po marketing i usługi kreatywne.

Według danych przywoływanych w raportach European Freelancers Week oraz Eurofound w Europie działa już około 35 milionów freelancerów, co stanowi blisko 17 proc. całej siły roboczej.

W Polsce trend również wyraźnie przyspiesza – platforma Useme odnotowała ogromny wzrost skali działalności: z ok. 50 tys. rozliczonych projektów w 2019 roku do 500 tys. do kwietnia 2025 roku.

IT na czele stawek – tu zarabia się najwięcej

Najwyższe wynagrodzenia wśród freelancerów dotyczą branży technologicznej. Z Index Useme wynika, że średnia wartość zlecenia programistycznego przekracza 5 tys. zł. Wysoko wyceniane są także inne specjalizacje IT, takie jak:

tworzenie aplikacji – ok. 3974 zł

usługi IT – ok. 3995 zł

architektura systemów – ok. 3809 zł

UX/UI – ok. 3656 zł

wirtualna asystentura i inne usługi IT – ok. 3500–3600 zł

Zdaniem ekspertki wysokie średnie stawki w branży IT wynikają przede wszystkim z dużego zapotrzebowania na kompetencje technologiczne oraz z samego charakteru tych projektów.

– Budowa aplikacji, rozwój produktu cyfrowego czy integracja systemów to złożone zadania wymagające wysokiej specjalizacji i często wielu etapów pracy. Dla wielu firm są to jednocześnie inwestycje bezpośrednio wpływające na rozwój biznesu, dlatego budżety takich projektów są zwykle wyższe – komentuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead z Useme.

Marketing i branża kreatywna – niższe budżety, duża konkurencja

W branżach marketingowych i kreatywnych stawki są wyraźnie niższe niż w IT. Średnie wynagrodzenia za projekty mieszczą się najczęściej w przedziale od 1500 do 2500 zł.

Najważniejsze wartości prezentują się następująco:

marketing ogólny – ok. 2426 zł

SEO – ok. 2050 zł

social media – ok. 1610 zł

copywriting – ok. 1576 zł

W sektorze kreatywnym rozpiętość stawek jest większa: projekty graficzne wyceniane są średnio na ok. 2004 zł, animacje na 3059 zł, fotografia na 2266 zł, a produkcja wideo na 2522 zł. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma zakres prac i poziom skomplikowania projektu.

– Niższe średnie stawki w marketingu i branżach kreatywnych odzwierciedlają często charakter zleceń. Wiele z nich jest mniejszych i bardziej rozdrobnionych w porównaniu do wieloetapowych i długofalowych projektów technologicznych. Jednocześnie rynek tych usług jest bardzo konkurencyjny, a bariera wejścia niższa niż w przypadku branży IT, co również wpływa na poziom średnich budżetów projektowych – tłumaczy Żaneta Siwik.

Co decyduje o zarobkach freelancerów?

Różnice w stawkach między branżami pokazują, że rynek freelancingu w Polsce jest mocno zróżnicowany. Firmy coraz częściej korzystają z usług niezależnych specjalistów zarówno przy dużych projektach technologicznych, jak i przy bieżącym wsparciu marketingowym czy kreatywnym.

Eksperci z Useme podkreślają, że punktem odniesienia przy ustalaniu wynagrodzenia freelancera powinny być przede wszystkim rynkowe dane dotyczące podobnych projektów, zakres zlecenia oraz doświadczenie specjalisty. Liczą się m.in. czas realizacji, poziom trudności oraz wpływ projektu na działalność firmy.

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