Mamy nowego milionera. Polak zgarnia fortunę w Eurojackpot

Po piątkowym rozbiciu kumulacji wtorkowe losowanie Eurojackpot już nie przyniosło głównej wygranej. Polacy także mają jednak powód do radości. W naszym kraju odnotowano jedną z nagród trzeciego stopnia, tym samym lista polskich milionerów właśnie się powiększyła. Nasz rodak zgarnął ponad milion złotych.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 28 lipca, podczas losowania nr 690 w Eurojackpot wylosowano liczby:

11, 25, 40, 41, 45 oraz 1 i 5.

Wyniki losowania w Europie

Podczas pierwszego w tym tygodniu losowania nie padł jackpot. Odnotowano jednak kilka wysokich wygranych. Gracz z Danii trafił nagrodę drugiego stopnia, wzbogacając się o 1 227 847,80 euro.

Padły również cztery wygrane trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii i Polsce. Szczęśliwi gracze wzbogacili swoje portfele o 173 112,20 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom również dopisało szczęście. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda trzeciego stopnia warta 1 259 451,70 zł. Padły również dwie nagrody czwartego stopnia. Każdy z graczy zainkasował po 32 848,20 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

19 wygranych piątego stopnia po 1 729,90 zł,

46 wygranych szóstego stopnia po 865,00 zł,

44 wygrane siódmego stopnia po 612,60 zł,

694 wygrane ósmego stopnia po 129,00 zł,

892 wygrane dziewiątego stopnia po 101,40 zł,

1931 wygranych dziesiątego stopnia po 87,20 zł,

3604 wygrane jedenastego stopnia po 60,40 zł,

13 823 wygrane dwunastego stopnia po 47,10 zł.

Na horyzoncie 70 mln zł

Zeszłotygodniowe rozbicie jackpota nie oznacza, że w puli zabraknie pieniędzy. W kolejnym losowaniu gracze będą walczyć już nie o 45, a o aż 70 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 31 lipca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

207 191,10 zł – 21 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl

175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia

370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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