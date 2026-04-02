Nawet 50 tys. zł na remont łazienki. Mało kto wie, że można dostać takie wsparcie

Państwo przewiduje dofinansowanie do remontu łazienki dla osób, które zmagają się z barierami architektonicznymi w miejscu zamieszkania. Wsparcie pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ma pomóc w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o sytuacje, w których codzienne korzystanie z łazienki bez odpowiednich udogodnień staje się szczególnie trudne.

Remont łazienki to dla wielu rodzin duży koszt, a jeszcze większym obciążeniem jest wtedy, gdy pomieszczenie trzeba dostosować do ograniczeń ruchowych lub innych indywidualnych potrzeb. Właśnie dlatego PFRON przewiduje możliwość przyznania wsparcia finansowego, którego wysokość zależy od sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc oraz od zakresu zaplanowanych prac.

Dofinansowanie do remontu łazienki może sięgnąć nawet 50 tys. zł

Najwyższa możliwa pomoc wynosi do 50 tys. zł i może pokryć maksymalnie 95 proc. kosztów remontu. Taka kwota przewidziana jest dla osób, które są właścicielami nieruchomości albo użytkownikami wieczystymi, a także dla rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Program obejmuje nie tylko sam remont, ale również zakup i montaż określonych urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie.

W przypadku sprzętu takiego jak krzesełka schodowe czy platformy przyschodowe wsparcie może wynieść do 30 tys. zł, o ile osoba posiada prawo do nieruchomości. Z kolei osoby, które nie są właścicielami mieszkania, ale mają pisemną zgodę właściciela, mogą otrzymać do 15 tys. zł na likwidację barier architektonicznych. Oznacza to, że wysokość wsparcia zależy nie tylko od potrzeb, ale również od statusu prawnego lokalu.

Dofinansowanie do remontu łazienki nie jest dla wszystkich

O pomoc mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o stopień lekki, umiarkowany czy znaczny. Program obejmuje również rodziców dzieci z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16. roku życia. Największe szanse na uzyskanie pieniędzy mają osoby mające trudności z poruszaniem się i potrzebujące konkretnych rozwiązań w łazience.

Chodzi między innymi o uchwyty, podjazdy czy specjalnie przystosowane kabiny prysznicowe. Program jest kierowany przede wszystkim do właścicieli nieruchomości, ale nie zamyka drogi osobom wynajmującym mieszkanie. W ich przypadku podstawowym warunkiem jest jednak posiadanie pisemnej zgody właściciela lokalu.

Dofinansowanie do remontu łazienki wymaga złożenia wniosku i dokumentów

Aby ubiegać się o wsparcie, trzeba złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający prawo do nieruchomości albo zgodę właściciela mieszkania. Wnioski można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy dane PCPR nie wymaga dodatkowych załączników, ponieważ ich brak może wydłużyć całą procedurę. Z programu mogą zostać wykluczone osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat otrzymały podobne dofinansowanie i nie wywiązały się z warunków podpisanej umowy. Dlatego przed złożeniem wniosku trzeba dokładnie przygotować dokumentację i upewnić się, że wszystkie wymagania zostały spełnione. Dla części osób dofinansowanie do remontu łazienki może oznaczać realną szansę na poprawę bezpieczeństwa i codziennego komfortu w domu.

FAQ – Dofinansowanie remontu łazienki

Kto może dostać dofinansowanie do remontu łazienki?

O wsparcie mogą ubiegać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia.

Ile wynosi dofinansowanie do remontu łazienki?

Maksymalna kwota wsparcia może wynieść do 50 tys. zł i pokryć nawet 95 proc. kosztów remontu.

Czy trzeba być właścicielem mieszkania, żeby dostać pieniądze?

Nie zawsze. Z programu mogą skorzystać także osoby, które nie są właścicielami lokalu, ale mają pisemną zgodę właściciela mieszkania.

Gdzie trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Można to zrobić papierowo albo elektronicznie.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Potrzebne są dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz dokument potwierdzający prawo do nieruchomości albo zgoda właściciela lokalu.

