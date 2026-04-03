Tyle zapłacimy za paliwo po świętach. Znamy prognozy

Wraz z początkiem tego tygodnia wszedł w życie rządowy pakiet pod nazwą „Ceny Paliw Niżej” (CPN). Nowe przepisy przełożyły się na wyraźne obniżki cen paliw na stacjach (wyjątkiem jest autogaz, który póki co został wyłączony z rządowego wsparcia). Eksperci e-petrol.pl wskazują, że choć rządowa interwencja na rynku paliw ma ulżyć tankującym, to bez poprawy sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie wysokie ceny mogą szybko wrócić na stacje paliw.

Analitycy zwracają uwagę, że w hurtowych cennikach producentów paliw w ostatnich dniach przeważały podwyżki. W przypadku benzyn skala zmian nie jest jeszcze duża i aktualna średnia cena 95-oktanowej odmiany tego paliwa, która wynosi obecnie 5449,80 zł/metr sześcienny, dzięki obniżonej stawce akcyzy jest wyraźnie niższa niż pod koniec ubiegłego tygodnia. Różnica wynosi 161 zł. Gorzej sytuacja wygląda dla oleju napędowego. Tu po obniżce akcyzy nie ma już śladu, a aktualna średnia cena diesla w rafineriach, która wynosi 6987,80 zł/metr sześcienny, jest już o 118 zł wyższa niż tydzień wcześniej.

Jak w tym tygodniu wyglądała sytuacja na stacjach? Niższe ceny na stacjach pojawiły się we wtorek, gdy po raz pierwszy zaczęły obowiązywać maksymalne ceny paliw ogłoszone przez Ministerstwo Energii.

– Benzyna 95-oktanowa według notowania e-petrol.pl w środę kosztowała średnio w Polsce 6,16 zł/ i była o 98 groszy tańsza niż przed tygodniem. Olej napędowy potaniał o 1,15 zł i kosztował 7,54 zł/l. W górę poszły jedynie notowania autogazu, który został wyłączony z rządowego wsparcia. LPG na stacjach podrożało o 5 groszy do poziomu 3,69 zł/l – wyliczają eksperci e-petrol.

Analitycy zwracają uwagę, że większość stacji dostosowuje swoje cenniki do poziomów przedstawianych w obwieszczeniu resortu energii, ale są też obiekty, które oferują bardziej atrakcyjne dla kierowców stawki.

Ceny paliw po świętach

Jakich cen paliw na stacjach kierowcy mogą spodziewać się po świętach? Przewidywane przez ekspertów e-petrol przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to:

6,18-6,27 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

7,85-7,97 zł/l dla oleju napędowego,

3,68-3,79 zł/l dla autogazu.

Czytaj też:

