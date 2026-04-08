Popularna sieć rusza z promocją. Walizki nawet za pół ceny

Aldi otwiera sezon wakacyjny. Z początkiem kwietnia sieć wystartowała z kampanią promocyjną na walizki. To dobra okazja dla osób planujących wiosenne wyjazdy lub wakacyjne podróże. W ofercie znalazły się zarówno większe modele, jak i popularne walizki kabinowe, które spełniają wymagania większości linii lotniczych.

Walizkowa kampania Aldi rusza od środy, 8 kwietnia, i zakończy się w sobotę, 11 kwietnia. Jest zatem tylko kilka dni na skorzystanie z tej wyjątkowej oferty, ponieważ obniżki na walizki sięgają nawet pięćdziesięciu procent.

Kabinówki hitem w Aldi

Największym hitem oferty są walizki kabinowe o standardowych wymiarach bagażu podręcznego. Modele o pojemności około 29 litrów, wymiary 37 × 20 × 55 cm, wyposażone w cztery obrotowe kółka i zamek szyfrowy TSA, są dopasowane do wymogów linii lotniczych. Waga walizki wynosi około 2,5 kg, a maksymalny wsad to ok. 10,2 kg.

Cena takiej kabinówki, oferowanej przez Aldi w dwóch wariantach kolorystycznych, wynosi obecnie 83,99 zł (obniżka o 30 proc.).

Większe walizki już za 59,99 zł

Oprócz wspomnianej wyżej kabinówki, Aldi oferuje również większe walizki, idealne na dłuższe wyjazdy. Modele o pojemności około 90 litrów i wymiarach 53 × 36,5 × 78 cm dostępne są w promocji w cenie 132,99 zł (obniżka o 30 proc.). Walizka ma „obszerną komorę główną z uchwytem na ubrania i wewnętrzną kieszenią” – czytamy w gazetce sieci Aldi. Jej waga wynosi około 4,35 kg, a maksymalne obciążenie to 25 kg.

Największym zaskoczeniem jest walizka kabinowa o pojemności 42 litrów, przeceniona aż o 50 proc., do 59,99 zł. Jest wyposażona w obrotowe kółka, wysuwaną teleskopową rączkę i zamek szyfrowy TSA.

Dzięki temu klienci mają możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru walizki w zależności od potrzeb, przy czym wszystkie modele łączy praktyczna konstrukcja, twarda obudowa, lekkość oraz łatwość prowadzenia dzięki obrotowym kółkom.

