To koniec tanich paczek. Nowe przepisy już od lipca

Już od 1 lipca 2026 r. paczki do 150 euro przestaną być zwolnione z cła w Unii Europejskiej. Oznacza to, że każda taka przesyłka zostanie objęta opłatą w kwocie 3 euro, naliczaną nie od każdego produktu osobno, lecz od tzw. pozycji celnej, czyli towarów o tej samej klasyfikacji, opisie i pochodzeniu w ramach jednej przesyłki.

– To początek większej transformacji handlu e-commerce w Europie, a jednocześnie sygnał, że era nieregulowanego, taniego importu drobnych towarów dobiega końca – stwierdza w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Opłaty będą obowiązywały przez dwa lata, a w lipcu 2028 roku zostanie uruchomione unijne centrum danych celnych. Wówczas do głosu dojdą pełne stawki taryfowe oraz cła antydumpingowe i wyrównawcze, co ostatecznie może oznaczać znacznie wyższe koszty importu niż symboliczne 3 euro.

– Nowe przepisy unijne dotyczące zakupów spoza UE to przede wszystkim koniec fikcji „tanich paczek bez obciążeń” – zauważa ekspert.

Ekspert: Zwolnienie z cła było masowo nadużywane

Zgodnie z obowiązującymi jeszcze zasadami przesyłki o wartości do 150 euro były w UE zwolnione z cła.

– Zwolnienie pierwotnie zostało racjonalnie stworzone po to, by odciążyć administrację celną. Natomiast stało się furtką dla paczek spoza UE, wykorzystywaną do unikania cła. Do Europy trafiają miliardy przesyłek rocznie – w 2025 roku było ich blisko 5,8 miliarda w całej UE. Zwolnienie było masowo nadużywane, przede wszystkim poprzez sztuczne dzielenie zamówień i zaniżanie wartości towarów. Nowe przepisy te furtki zamykają – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Nowe zasady uderzą w azjatyckie platformy e-commerce

Jak podkreśla ekspert, nowe rozwiązania mają ukrócić nieuczciwe praktyki, jednak przy najtańszych towarach o wartości kilku euro oznaczają realny wzrost ceny końcowej nawet o kilkadziesiąt procent.

– Z perspektywy podatkowej ta zmiana jest logiczna i zarazem spóźniona. Rynek był strukturalnie nierówny – europejscy przedsiębiorcy działają w pełnym reżimie podatkowym i regulacyjnym, podczas gdy import drobnych towarów spoza UE funkcjonował w uproszczonym modelu, który w praktyce omijał część obciążeń – zauważa Juszczyk.

Nowe regulacje mają trzy główne cele: uszczelnienie systemu, ograniczenie nadużyć oraz wyrównanie konkurencji.

– I to jest kierunek właściwy. Warto przy tym podkreślić, że VAT pozostaje odrębnym zobowiązaniem. Konsumenci, którzy zapłacili podatek już w momencie zakupu w ramach procedury IOSS, nie będą go regulować ponownie przy odprawie. Natomiast formalnie zobowiązanym do uiszczenia nowego cła jest zgłaszający towar, czyli platforma lub przewoźnik. Oczywiście te koszty zostaną przerzucone na kupującego – tłumaczy ekspert podatkowy.

Małe zakupy przestaną być opłacalne

Zmiany oznaczają istotne przekształcenie nawyków zakupowych konsumentów.

– Z punktu widzenia konsumenta trzeba powiedzieć wprost: skończy się era mikrozakupów za kilka złotych bez dodatkowych kosztów. Nawet niewielkie zamówienia będą obciążone opłatą, która przy kilku produktach może znacząco podnieść finalną cenę. Warto zauważyć, że część popytu może przenieść się na platformy działające już w ramach UE – stwierdza Juszczyk.

