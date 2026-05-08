Jolanta Kwaśniewska z apelem do seniorów. „Jestem kobietą »w pewnym wieku«”

– Od lat sprawy seniorów są dla mnie najważniejsze. Przez lata Fundacja „Porozumienie Bez Barier” działała na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że jest grupa społeczna, która jest trochę na uboczu i są to seniorzy – powiedziała Jolanta Kwaśniewska, cytowana przez se.pl.

Żona byłego prezydenta zwróciła uwagę na to, że wydłuża się długość życia człowieka, a seniorzy chcą ten etap życia przeżyć aktywnie. Zaapelowała, aby osobom w starszym wieku nie przypinać „łatek” i nie wymuszać na nich tego, aby dostosowywały się do wyobrażeń innych.

Jolanta Kwaśniewska z ważnym apelem do seniorów. „Żeby byli samolubni”

– Sprzeciwiam się tym określeniom, że kobiety w pewnym wieku nie powinny czegoś zrobić, albo nosić. Ja jestem kobietą „w pewnym wieku” – dlaczego nie mogę nosić modnych butów, mieć fryzury, jaka mi najbardziej odpowiada, czy bardzo kolorowo się ubierać? Wszystko dla nas i nic o nas bez nas! Im jestem starsza, tym bardziej kocham kolor, we „wściekłych” kolorach czuję się lepiej i nie wyobrażam sobie, że miałabym sobie tego odmawiać – powiedziała Jolanta Kwaśniewska.

– Namawiam seniorów do tego, żeby byli samolubni. Często zdarza się tak, że babcia nie może pójść prywatnie do lekarza, na kawę do kawiarni, albo nie kupi sobie torebki, o której marzy, bo wszystkie pieniądze odkłada dla dzieci, dla wnuków. Jednak najczęściej te nasze młodsze pokolenia radzą sobie w życiu lepiej niż my. Dlatego zachęcam: wydawajmy te pieniądze na siebie, żyjmy tu i teraz! Każdego dnia twórzmy dla siebie małe święto – dodała.

„Chcemy, żeby seniorzy poczuli, że stadion należy także do nich”

Jolanta Kwaśniewska zachęca do udziału w wydarzeniu „Serce Łodzi bije dla Seniorów”, którego organizatorem jest Fundacja Widzewa Łódź. – Zapraszam wszystkich seniorów 24 maja od godz. 12:00 na stadion Widzewa w Łodzi. Do zobaczenia! – powiedziała.

– Chcemy, żeby seniorzy poczuli, że stadion należy także do nich. Wejście na murawę, zobaczenie obiektu z perspektywy piłkarza i możliwość aktywnego udziału w wydarzeniu to doświadczenie, które buduje emocje i zachęca do ruchu – podkreśliła Sylwia Dobrzycka, stojąca na czele Zarządu Fundacji Widzewa Łódź.

