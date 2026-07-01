Popularne świadczenie powraca. Od 1 lipca można składać wnioski

Rusza nowa edycja program „Dobry Start". Od 1 lipca br., czyli od dziś rodzice mogą składać wnioski o środki przeznaczone na szkolną wyprawkę. Dodatek w wysokości 300 zł (stąd potoczna nazwa programu – 300 plus) przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Rodzic może otrzymać 300+ raz do roku, bez względu na swoje dochody. Świadczenie pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów lub innego wyposażenia niezbędnego do nauki – podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Co istotne, 300 plus nie można otrzymać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów.

Wnioski ws. 300 plus będzie można składać do końca listopada br. Osoby, które złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają świadczenie do 30 września.

Jak złożyć wniosek ws. 300 plus?

Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

ZUS zwraca uwagę, aby we wniosku podać poprawne dane, takie jak: PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer rachunku bankowego.

Program „Dobry Start" uruchomiono w 2018 roku i w ciągu tych ośmiu lat świadczenie nie było waloryzowane. Z sondażu przeprowadzonego blisko rok temu sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko 50 proc. ankietowanych (47,4 proc.) chce podniesienia świadczenia. Waloryzacji nie chce jedna trzecia respondentów (32,3 proc.), a co piąty badany (20,3 proc.) nie ma zdania w tej sprawie. Rok wcześniej za podwyżką opowiedziało się 46 proc. ankietowanych, a 30 proc. było przeciwnego zdania. To oznacza, że odsetek zwolenników waloryzacji 300 plus rośnie.

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