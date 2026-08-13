Zapukają do drzwi i poproszą o dokumentację. Nie musisz ich wpuszczać

Główny Urząd Statystyczny prowadzi w gospodarstwach domowych badanie dotyczące dochodów, wydatków i warunków życia Polaków. Wybrane osoby mogą spodziewać się wizyty ankietera, który poprosi o udział w Badaniu Budżetów Gospodarstw Domowych. Gospodarstwa są wybierane losowo, a uczestnictwo nie jest obowiązkowe.

BBGD jest dla GUS podstawowym źródłem informacji m.in. o strukturze wydatków i dochodów, spożyciu podstawowych produktów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej gospodarstw.

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych. Ankieter może przyjść bez zapowiedzi

Wizyta pracownika GUS może być niespodziewana. Ankieter powinien się przedstawić, okazać identyfikator oraz przekazać wizytówkę. Następnie wyjaśnia cel badania i informuje, że dane gospodarstwo zostało wybrane w drodze losowania.

Jedną z form udziału jest zbieranie paragonów za zakupy i inne wydatki ponoszone w ciągu miesiąca. Jeśli określonego kosztu nie potwierdza paragon, respondent powinien zapisać jego wartość oraz wskazać zakupiony towar lub usługę.

Do przechowywania dokumentów ankieter przekazuje specjalną kopertę oznaczoną logiem GUS i nazwą badania. Po wyrażeniu zgody zostawia również pakiet materiałów i zapowiada późniejszy kontakt.

Paragony trzeba zbierać przez miesiąc

Badanie ma charakter ciągły i jest prowadzone co miesiąc. Oznacza to, że ankieter może pojawić się w różnym terminie, ale równie dobrze dane gospodarstwo może nigdy nie zostać wytypowane.

GUS przewiduje dwie podstawowe formy udziału: wywiad telefoniczny z ankieterem albo samodzielne prowadzenie książeczki budżetu w wersji papierowej lub internetowej. Alternatywą jest właśnie zbieranie paragonów przy wsparciu ankietera.

W przypadku tej ostatniej metody pracownik GUS może w trakcie miesiąca skontaktować się telefonicznie, aby potwierdzić udział, a po zakończeniu okresu badania ponownie odwiedzić gospodarstwo i odebrać kopertę z dokumentami.

Udział jest dobrowolny i bez wynagrodzenia

Osoba wybrana do badania może odmówić udziału. Za zbieranie paragonów i przekazywanie danych nie przysługuje również żadna gratyfikacja.

GUS podkreśla jednak, że informacje pozyskiwane w ramach BBGD są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki społecznej dotyczących mieszkańców Polski. Dzięki badaniu urząd uzyskuje bezpośrednie dane o tym, jak wyglądają dochody, wydatki i sytuacja materialna gospodarstw domowych.

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