Kawosze będą zachwyceni. Aldi tnie ceny kaw nawet o ponad 80 proc.

Rosnące ceny kawy sprawiają, że każda większa promocja szybko przyciąga uwagę klientów. Tym razem to Aldi przygotowało ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. W najnowszej gazetce znalazły się rabaty na kawy mielone, ziarniste i rozpuszczalne, a największa obniżka pozwala kupić drugie opakowanie za zaledwie 6,99 zł.

Co ważne, z promocji można skorzystać bez zakładania konta czy instalowania aplikacji. Trzeba jednak pamiętać, że część ofert obowiązuje tylko przy zakupie określonej liczby produktów, a przy niektórych wprowadzono limity.

Największy rabat dotyczy kawy mielonej

Najbardziej spektakularna oferta obejmuje kawę mieloną Eduscho Family Classic Coffee w opakowaniu 500 g. Mechanizm promocji jest prosty – do koszyka trzeba włożyć co najmniej dwa opakowania. Wówczas drugie kosztuje jedynie 6,99 zł zamiast regularnych 37,99 zł.

To oznacza rabat sięgający 81 proc. i oszczędność przekraczającą 30 zł na jednym opakowaniu. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu – na jednym paragonie można kupić maksymalnie cztery paczki, z czego dwie objęte są promocją.

Kawy rozpuszczalne także taniej

Na promocji znalazły się również kawy rozpuszczalne różnych producentów. Aldi zastosowało mechanizm, który pozwala dowolnie łączyć produkty różnych marek, a rabat naliczany jest na tańszy artykuł.

W akcji uczestniczą m.in.:

Nescafé Classic,

Jacobs Cronat Gold,

Jacobs Krönung,

Dallmayr Gold,

Barissimo Crema.

Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, objęty jest 40-procentową obniżką. W przeciwieństwie do części pozostałych ofert sieć nie informuje tutaj o limitach ilościowych.

Promocja na kawy ziarniste

W aktualnej gazetce nie zabrakło również ofert dla osób, które preferują kawę ziarnistą. Jedną z najciekawszych propozycji jest Segafredo Intermezzo w opakowaniu 1 kg. Przy zakupie co najmniej dwóch paczek jej cena spada z 64,99 zł do 44,99 zł za sztukę, co oznacza oszczędność 20 zł na każdym opakowaniu. W tym przypadku obowiązuje limit czterech paczek na jeden paragon.

Drugą propozycją jest Barissimo Caffé Gustoso 1 kg. Kupując dwa opakowania, klienci otrzymają 30-procentowy rabat, dzięki czemu cena jednej paczki wyniesie 37,99 zł zamiast 54,99 zł.

Trzeba się pospieszyć

Osoby planujące uzupełnić domowe zapasy nie powinny zwlekać z wizytą w sklepie. Promocja na kawę obowiązuje tylko przez kilka dni – od poniedziałku 6 do soboty 11 lipca. W praktyce oznacza to, że najbardziej atrakcyjne produkty mogą szybko zniknąć z półek, zwłaszcza że wysokie rabaty dotyczą znanych marek.

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