Kawosze będą zachwyceni. Aldi tnie ceny kaw nawet o ponad 80 proc.
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Kawosze będą zachwyceni. Aldi tnie ceny kaw nawet o ponad 80 proc.

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Wózki Aldi
Wózki Aldi Źródło: Wikimedia Commons
Promocja na kawę w Aldi przyciąga uwagę wysokością rabatów. Na wybrane produkty można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych, ale obowiązują limity.

Rosnące ceny kawy sprawiają, że każda większa promocja szybko przyciąga uwagę klientów. Tym razem to Aldi przygotowało ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. W najnowszej gazetce znalazły się rabaty na kawy mielone, ziarniste i rozpuszczalne, a największa obniżka pozwala kupić drugie opakowanie za zaledwie 6,99 zł.

Co ważne, z promocji można skorzystać bez zakładania konta czy instalowania aplikacji. Trzeba jednak pamiętać, że część ofert obowiązuje tylko przy zakupie określonej liczby produktów, a przy niektórych wprowadzono limity.

Największy rabat dotyczy kawy mielonej

Najbardziej spektakularna oferta obejmuje kawę mieloną Eduscho Family Classic Coffee w opakowaniu 500 g. Mechanizm promocji jest prosty – do koszyka trzeba włożyć co najmniej dwa opakowania. Wówczas drugie kosztuje jedynie 6,99 zł zamiast regularnych 37,99 zł.

To oznacza rabat sięgający 81 proc. i oszczędność przekraczającą 30 zł na jednym opakowaniu. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu – na jednym paragonie można kupić maksymalnie cztery paczki, z czego dwie objęte są promocją.

Kawy rozpuszczalne także taniej

Na promocji znalazły się również kawy rozpuszczalne różnych producentów. Aldi zastosowało mechanizm, który pozwala dowolnie łączyć produkty różnych marek, a rabat naliczany jest na tańszy artykuł.

W akcji uczestniczą m.in.:

  • Nescafé Classic,
  • Jacobs Cronat Gold,
  • Jacobs Krönung,
  • Dallmayr Gold,
  • Barissimo Crema.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, objęty jest 40-procentową obniżką. W przeciwieństwie do części pozostałych ofert sieć nie informuje tutaj o limitach ilościowych.

Promocja na kawy ziarniste

W aktualnej gazetce nie zabrakło również ofert dla osób, które preferują kawę ziarnistą. Jedną z najciekawszych propozycji jest Segafredo Intermezzo w opakowaniu 1 kg. Przy zakupie co najmniej dwóch paczek jej cena spada z 64,99 zł do 44,99 zł za sztukę, co oznacza oszczędność 20 zł na każdym opakowaniu. W tym przypadku obowiązuje limit czterech paczek na jeden paragon.

Drugą propozycją jest Barissimo Caffé Gustoso 1 kg. Kupując dwa opakowania, klienci otrzymają 30-procentowy rabat, dzięki czemu cena jednej paczki wyniesie 37,99 zł zamiast 54,99 zł.

Trzeba się pospieszyć

Osoby planujące uzupełnić domowe zapasy nie powinny zwlekać z wizytą w sklepie. Promocja na kawę obowiązuje tylko przez kilka dni – od poniedziałku 6 do soboty 11 lipca. W praktyce oznacza to, że najbardziej atrakcyjne produkty mogą szybko zniknąć z półek, zwłaszcza że wysokie rabaty dotyczą znanych marek.

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Źródło: WPROST.pl / Aldi.pl