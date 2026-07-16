Ważna zmiana dla właścicieli działek. Więcej swobody przy budowie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje zmianę przepisów dotyczących garaży i budynków gospodarczych stawianych przy granicy działki. Od 20 września 2026 roku dopuszczalne wymiary takich obiektów mają być większe. Resort zaakceptował propozycję podniesienia maksymalnej długości z 6,5 do 7 metrów oraz wysokości z 3 do 3,5 metra.

Obecnie podstawowa zasada przewiduje, że garaż lub szopa powinny znajdować się co najmniej 4 metry od granicy działki, gdy ściana zwrócona w jej stronę ma okna albo drzwi. W przypadku ściany bez otworów minimalna odległość wynosi 3 metry.

Garaż może stanąć bliżej granicy działki

Przepisy przewidują jednak wyjątki dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Budynek gospodarczy lub garaż ze ścianą bez okien i drzwi może zostać postawiony bezpośrednio przy granicy albo w odległości co najmniej 1,5 metra. Obecnie dotyczy to obiektów o długości nieprzekraczającej 6,5 metra i wysokości do 3 metrów.

Podobna możliwość istnieje na działce o szerokości 16 metrów lub mniejszej. Garaż albo szopa mogą również przylegać ścianą do budynku stojącego na sąsiedniej nieruchomości, jeżeli ich wysokość jest zgodna z miejscowym planem lub decyzją o warunkach zabudowy. Budowa bliżej granicy jest dopuszczalna także wtedy, gdy pozwalają na to zapisy planu miejscowego.

W zabudowie jednorodzinnej obiekt ustawiony przy granicy lub w odległości od 1,5 do 3 metrów musi obecnie mieścić się w rzucie nie większym niż 6,5 na 6,5 metra i mieć mniej niż 3 metry wysokości.

Większe garaże i szopy od 20 września

MRiT pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych od około roku. Po zmianie wolnostojący garaż lub budynek gospodarczy będzie mógł mieć maksymalnie 7 metrów długości i 3,5 metra wysokości. Warunkiem pozostanie ustawienie ścianą bez okien, drzwi lub elementów doświetlających bezpośrednio przy granicy albo co najmniej 1,5 metra od niej.

Krajowa Rada Izby Architektów RP postulowała usunięcie z przepisu określenia „wolnostojący”. Jej zdaniem nie było przeszkód, aby przy granicy znalazł się garaż przylegający do domu jednorodzinnego jako osobny obiekt.

Ministerstwo nie zaakceptowało tej propozycji. Większe limity mają dotyczyć wyłącznie wolnostojących garaży i budynków gospodarczych. Nowe zasady nie obejmą garaży będących przedłużeniem domu jednorodzinnego. Rozporządzenie ma wejść w życie 20 września 2026 roku.

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