O minimalną emeryturę będzie trudniej? Nowy pomysł na stole

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS autorstwa Konfederacji. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, zakłada on, że aby uzyskać podwyższenie świadczenia do poziomu emerytury minimalnej, konieczne byłoby zgromadzenie na koncie ubezpieczonego zwaloryzowanych składek o wartości odpowiadającej co najmniej 25-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Minimalna emerytura na surowszych zasadach. Nowy pomysł Konfederacji

Twórcy projektu tłumaczą, że wprowadzenie tego warunku uszczelni system emerytalny, ograniczy ryzyko nadużyć, a także będzie przeciwdziałało zjawisku turystyki emerytalnej. Chodzi tu przede wszystkim o obywateli Ukrainy, którzy mają prawo do minimalnej emerytury na takich samych zasadach jak Polacy (mogą z niej skorzystać nawet po odprowadzeniu tylko jednej składki).

Autorzy projektu postulują zmianę art. 87 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego przepisu wynika, że wyrównanie do emerytury minimalnej jest możliwe w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a ich okres składkowy i nieskładkowy wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).

– Bez znaczenia jest to, jaka jest proporcja pomiędzy okresami składkowymi i nieskładkowymi, a także to, czy okresy składkowe miały miejsce w kraju czy za granicą oraz to, czy ubezpieczony jest obywatelem polskim czy obcokrajowcem, np. obywatelem Ukrainy – podkreślają projektodawcy.

Zdaniem projektodawców obecne zasady są niekorzystne dla polskich podatników m.in. ze względu na znaczną różnicę w wysokości świadczeń emerytalnych w Polsce i Ukrainie. W ich ocenie nie powinno być tak, że tylko jeden miesiąc pracy i odprowadzenie jednej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS otwiera obcokrajowcom drogę do polskiej minimalnej emerytury.

Według posłów Konfederacji, oprócz zamieszkania w Polsce, osiągnięcia wieku emerytalnego oraz wymaganego łącznego okresu składkowego i nieskładkowego należy wprowadzić wymóg, aby wysokość zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne ewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego była nie niższa niż równowartość 25-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników.

Przypomnijmy, że od marca br. minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Pobiera ją ok. 165 tys. osób w Polsce.

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