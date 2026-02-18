O ile wzrośnie minimalna emerytura od 1 marca? Jest komunikat

Marzec zbliża się wielkimi krokami. Wraz z początkiem tego miesiąca nastąpi tradycyjna podwyżka rent i emerytur. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że w tym roku waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy, a wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 105,3 proc. Wskaźnik obliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Minimalna emerytura wzrośnie o 100 zł

ZUS informuje również o ile wzrośnie kwota minimalnej emerytury. – O 5,3 proc. wzrosną w marcu wszystkie świadczenia długoterminowe w ZUS. W wyniku waloryzacji kwota minimalnej emerytury zwiększy się o około sto złotych. Od 1 marca będzie wynosić 1978,49 złotych brutto – podaje instytucja na platformie X.

Zakład przypomina, że podwyższenie emerytury do gwarantowanej minimalnej kwoty przysługuje osobom, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy: 20 lat – kobiety, 25 lat – mężczyźni.

twitter

Do kwoty 1978,49 zł wraz z początkiem marca wzrośnie również renta socjalna.

W kwocie minimalnej emerytury zostaną wypłacone również takie dodatki jak 13. i 14. emerytura. Wypłata pierwszego ze świadczeń nastąpi już w kwietniu. Z kolei “czternastki” najpewniej zostaną wypłacone tuż po wakacjach.

ZUS przypomina, że w związku z marcową waloryzacją nie trzeba składać żadnego wniosku, ponieważ odbywa się ona z urzędu dla wszystkich uprawnionych. Informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Dla emerytów i rencistów pobierających dodatek pielęgnacyjny, decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku.

Czytaj też:

Rząd planuję interwencję wobec tej grupy seniorów. Pobierają zaniżone emeryturyCzytaj też:

Niemal 700 plus od marca. Wiek i dochód nie mają znaczenia