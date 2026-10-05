Można dostać nawet 60 proc. dofinansowania. Pieniądze przysługują raz w roku

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie z PFRON do udziału w turnusie rehabilitacyjnym. Pieniądze mają pomóc w pokryciu części wydatków związanych z pobytem, rehabilitacją i uczestnictwem w takim wyjeździe. Wsparcie nie jest jednak przyznawane automatycznie.

Turnusu rehabilitacyjnego z dopłatą PFRON nie należy utożsamiać z sanatorium finansowanym przez NFZ. Choć takie wyjazdy bywają potocznie nazywane pobytami w sanatorium, nie jest to typowe leczenie uzdrowiskowe.

Dofinansowanie PFRON do turnusu rehabilitacyjnego. Kto może je dostać?

Podstawowym warunkiem jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Potrzebne jest również skierowanie na turnus na podstawie wniosku wystawionego przez lekarza prowadzącego. Osoba ubiegająca się o pomoc nie może w tym samym roku korzystać już z dofinansowania PFRON do turnusu.

Do dokumentów trzeba dołączyć oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a także aktualną informację o stanie zdrowia, która nie może być starsza niż trzy miesiące. Wnioskodawca nie może też pełnić funkcji członka kadry turnusu ani opiekuna innego uczestnika.

Ile można dostać z PFRON?

Wysokość dopłaty zależy przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Taki sam poziom przewidziano dla dzieci do 16. roku życia oraz uczących się i niepracujących osób w wieku od 16 do 24 lat.

Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wsparcie wynosi 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a przy lekkim – 23 proc. Opiekunowie oraz osoby zatrudnione w zakładach pracy chronionej mogą otrzymać 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Dopłata może być jeszcze wyższa

W szczególnie trudnej sytuacji życiowej wysokość dofinansowania może zostać zwiększona nawet do 35 proc. W praktyce przyznane pieniądze często pozwalają pokryć około 50-60 proc. całkowitych kosztów turnusu rehabilitacyjnego.

Oznacza to, że faktyczna część kosztów pokrywana przez PFRON zależy nie tylko od poziomu dofinansowania liczonego jako procent przeciętnego wynagrodzenia, ale również od ceny konkretnego turnusu.

Najpierw lekarz, później wniosek

Procedura rozpoczyna się od wizyty u lekarza prowadzącego, który wystawia wniosek o skierowanie na turnus. Następnie komplet wymaganych dokumentów wraz z kopią orzeczenia należy złożyć w PCPR lub MOPS. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji można skorzystać z przyznanego wsparcia.

Po zakończeniu turnusu trzeba rozliczyć poniesione koszty, przedstawiając dokumenty potwierdzające wydatki, np. faktury za pobyt. Do wyboru są m.in. turnusy ogólnousprawniające, rekreacyjno-sportowe, szkoleniowe, psychoterapeutyczne oraz rozwijające zainteresowania i uczące samodzielnego funkcjonowania.

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