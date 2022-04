Wielka Brytania kończy z importem rosyjskiej ropy i węgla

Podobnie jak Stany Zjednoczone Wielka Brytania nakłada nowe sankcje na Rosję po informacjach o zbrodniach wojennych w miejscowości Bucza niedaleko Kijowa.

Jest to już piąty pakiet sankcji nałożonych na Rosję przez Wielką Brytanię. Minister spraw zagranicznych Liz Truss oceniła go jako najostrzejszy pakiet sankcji do tej pory.

„Najnowszy pakiet sankcji będzie oznaczał koniec uzależnienia Wielkiej Brytanii od importów rosyjskiej energii i dotknie jeszcze więcej osób i przedsiębiorstw dziesiątkując putinowską machinę wojenną”, mówiła Liz Truss.

Kluczowe elementy piątego pakiety sankcji obejmują:

Zamrożenie aktywów banków Sberbank i Credit Bank of Moscow.

Zatrzymanie i zakazanie wszystkich przyszłych inwestycji brytyjskich w Rosji. W 2020 roku brytyjskie inwestycje w Rosji wyniosły 11 mld funtów.

Zakończenie, z końcem 2022 roku, importu rosyjskiego węgla i ropy naftowej oraz zakończenie importu rosyjskiego gazu tak szybko, jak jest to możliwe. Od przyszłego tygodnia wstrzymany zostanie także cały eksport do Rosji kluczowych komponentów do rafinacji ropy naftowej.

Zakaz importu żelaza i produktów stalowych, które są jednym z głównych źródeł dochodu dla Rosji.

Zakaz eksportu brytyjskich technologii kwantowych oraz zaawansowanych materiałów.

Sankcje personalne na ośmiu oligarchów rosyjskich wspomagających Putina działających w sektorach nawozowym, motoryzacyjnym, wydobycia diamentów, gazowym i finansowym.

Wielka Brytania zapowiedziała także, że zaapeluje do członków grupy G7 o jak najszybsze zaprzestanie importu surowców energetycznych z Rosji.

