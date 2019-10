Zakupy w internecie? Najchętniej w czasie pracy

Jak wynika z analiz porównywarki cen Ceneo, na który powołuje się „Rzeczpospolita”, Polacy na e-zakupy wydają już ponad 50 mld złotych rocznie. Platforma przedstawiła bardzo ciekawe wyniki analiz ruch na stronach sklepów internetowych. Wynika z nich, że 62 proc. rodaków (niewielka rozbieżność z raportem EY) zakupy w internecie robi głównie od wtorku do czwartku, od rana do późnych godzin wieczornych. Jak łatwo się domyślić robią to również w godzinach pracy. Mimo że wolumen transakcji stale rośnie, to spadła ich ilość dokonywanych w weekendy. Udział transakcji online w soboty to tylko 12,2 proc., a w niedzielę 8,9 proc. całości.

– Dane pokazują, że Polacy w ciągu ostatniego roku mocno ograniczyli weekendowe zakupy w sieci. Impulsem do takiego zachowania w sieci może być zakaz handlu w niedzielę – powiedział Dariusz Grabowski, dyrektor departamentu rozwoju produktu w Ceneo.pl cytowany przez „Rz”. – Prawdopodobnie z góry zakładamy, że ten czas spędzimy z rodziną, a nie na zakupach, również tych internetowych. Nadrabiamy za to w ciągu tygodnia – dodał.

Najchętniej po wypłacie

Dziennik zauważył również, że Polacy najchętniej kupują tuż po wypłacie. Co miesiąc generowane są dwa szczyty zakupowe. Ich początki widać każdego pierwszego i dziesiątego dnia miesiąca, czyli w dwóch momentach, kiedy zwyczajowo wypłacane są wynagrodzenia.

