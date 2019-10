500+ zostanie obcięte o 100 zł. Wszystkiemu winna inflacja

500+ będzie już niedługo warte nieco ponad 400 złotych. Jak to możliwe? Wszystkiemu winna jest rosnąca inflacja. Ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego alarmują, że średnioroczna inflacja w Polsce będzie wynosiła przez najbliższe cztery lata ponad 3 proc. Spadek przewidywany jest dopiero w 2024 r., kiedy to ma wynieść 2,8 proc.

Ucierpią programy socjalne

Polacy nie powinni mocno odczuć rosnących cen, głownie ze względu na planowane podwyżki wynagrodzeń minimalnych. Będą one jednak widoczne w wypłatach świadczeń z programów socjalnych, takich jak, chociażby „Rodzina 500+”. Rosnąca inflacja spowoduje, że kwota, która obecnie wynosi 500 złotych, już za cztery lata może być warta nieco ponad 400 zł. Wszystko ze względu na to, że świadczenia socjalne w żaden sposób nie uwzględniają inflacji.

– Ekonomiści od zawsze zwracają uwagę, że mechanizmy indeksacyjne zdefiniowane prawem są niebezpieczne – tworzą dużą sztywność wydatków dla budżetu. Więc dobrze, że program 500 plus nie jest w taki sposób waloryzowany. Inna sprawa, że jeśli warunki gospodarcze na to pozwolą, to po jakimś okresie wzrostu cen świadczenie będzie można zwaloryzować – mówi dla „Dziennika Gazety Prawnej” Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

