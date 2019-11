Brak dostępu do usług BNP Paribas. Potrwa cztery dni

Bank BNP Paribas w piątek 8 listopada rozpoczął przerwę techniczną. Potrwa ona aż do poniedziałku 11 listopada. W ramach przerwy klienci nie będą mieli dostępu do takich usług, jak: Pl@net, GOonline, BiznesPl@net, GOmobile, Mobile BiznesPl@net, FX Pl@net oraz Sidoma Web. 8 listopada również placówki banku będą czynne wyłącznie do godziny 13.00

„Uprzejmie informujemy, że od piątku 8 listopada 2019 r. do poniedziałku 11 listopada 2019 r. nie będzie możliwości korzystania z systemów bankowości internetowej i mobilnej: Pl@net, GOonline, BiznesPl@net, GOmobile, Mobile BiznesPl@net, FX Pl@net, Sidoma Web. Użytkownicy będą mogli ponownie logować się do systemów od 12 listopada br. Jest to związane z procesem migracji do systemów Banku BNP Paribas, rachunków klientów w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540” –czytamy w komunikacie banku, zamieszczonym na stronie internetowej.

Normalny dostęp

Bank przypomina, że bez zmian będą działać transakcje wykonywane kartą płatniczą. Tyczy się to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. Możliwe będą wszystkie płatności w ramach limitów ustalonych do 8 listopada. Klienci będą mogli także, w razie potrzeby zastrzec kartę płatniczą oraz dokonywać autoryzowanych PIN-em wypłat z bankomatów.

Czytaj także:

Utrudnienia w bankach przez zmianę czasu. Z tym możecie mieć problem