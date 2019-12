Pozwy frankowiczów mogą sparaliżować sądy

Po trzech kwartałach 2019 roku do polskich sądów wpłynęło około 7,5 tys. spraw frankowiczów, czyli więcej niż w całym roku poprzednim. – informuje „Rzeczpospolita”. Warto przypomnieć, że korzystny dla kredytobiorców wyrok TSUE zapadł dopiero 3 października, więc wynik z czwartego kwartału prawdopodobnie są również bardzo wysokie.

Banki, które są zaangażowane w udzielanie kredytów indeksowanych do szwajcarskiej waluty, spotkały się już z przedstawicielami resortu sprawiedliwości. „Z dyskusji wynika, że ulżyć sądom mogłyby zmiany mające przyśpieszyć procedowanie spraw lub wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym sprawy frankowe nie musiałyby w ogóle trafiać do sądów. Pojawił się pomysł, aby wprowadzić obowiązek wcześniejszej mediacji między klientem a bankiem” – czytamy w „Rz”.

Jak skorzystać z wyroku?

Jak w świetle wyroku mogą postąpić frankowicze? Aby z niego skorzystać, czekają ich kolejne rozprawy sądowe. – Aby skorzystać z ewentualnego dobrodziejstwa płynącego z wyroku, kredytobiorca będzie musiał skierować sprawę do sądu krajowego. Korzystny dla frankowiczów wyrok oznacza jednak znaczne zwiększenie szans na wygraną, albowiem sąd krajowy, mimo iż formalnie nie jest związany wyrokiem TSUE, będzie musiał wziąć pod uwagę to, co wynika z orzeczenia TSUE. W przeciwnym razie narazi się na uchylenie bądź zmianę swojego wyroku – wyjaśnia ekspert prawny BCC Radosław Płonka. – Należy zatem założyć, iż po dzisiejszym, korzystnym dla frankowiczów rozstrzygnięciu, przez polskie sądy przetoczy się fala pozwów w sprawie kredytów frankowych – dodaje.

„Wyrok TSUE będzie miał wpływ na sytuację prawną konsumentów, nie wpłynie jednak na sytuację przedsiębiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania w walutach obcych. BCC zwraca uwagę, iż przedsiębiorcy pozostają pod mniejszą ochroną prawną, co jest nieuzasadnione. Przedsiębiorca jest profesjonalistą w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i nie w każdym przypadku jest równocześnie fachowcem w zakresie instrumentów finansowych” – czytamy w komentarzu BCC.

Czytaj także:

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Co zrobić, aby na nim skorzystać?