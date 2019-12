UOKiK ostrzega: To może być piramida finansowa

Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ostrzega przed firmą Nautilius Investment ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oferowany przez nią system Omega, zdaniem prezesa może być piramidą finansową.

„Nautilius Investment zachęca do zarabiania m.in. na oglądaniu reklam i kopaniu kryptowalut, jednak wcześniej użytkownik musi cyklicznie wykupywać tzw. Active Boxy, które kosztują od 50 euro do 200 tys. euro. Zasada działania piramid polega na tym, że zarabiają na opłatach od użytkowników” – czytamy w komunikacie UOKiK.

– Działanie tej firmy może zagrażać interesom ekonomicznym konsumentów. Przedsiębiorca przyjmuje wpłaty i obiecuje korzyści za to, że ktoś namówi inne osoby do zakupu Active Boxów. Ostrzegam przed pochopnym przelewaniem pieniędzy i przystępowaniem do programu Omega. –mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Wraz z ostrzeżeniem, UOKiK przestawił krótką listę elementów, na które warto zwrócić uwagę, aby nie dać się oszukać. Należy uważać, gdy ktoś:



zapewnia cię o bardzo wysokich zyskach w krótkim czasie, nie wspominając jednocześnie o ryzykach związanych z inwestowaniem



tłumaczy, że niedawno rozpoczął działalność

ogólnie lub niezrozumiale przedstawia sposób swojego działania, unika odpowiedzi na twoje konkretne pytania, posługuje się wzniosłymi sformułowaniami („zostań partnerem”, „odmień swoje życie”, „zarób pieniądze bez wysiłku”)

oferuje ci kupony, pakiety inwestycyjne, świadectwa uczestnictwa, tokeny, bądź kryptowaluty



odsyła cię na stronę internetową, która nie zawiera podstawowych informacji na temat organizatora „inwestycji” lub strona jest „w budowie”



kieruje cię na stronę internetową, która nie jest prowadzona w języku polskim (jest za to dostępna np. po ukraińsku, wietnamsku, indonezyjsku)



miejsce prowadzenia działalności jest w egzotycznym kraju – najczęściej poza granicami UE



wskazuje, że istotnym lub najważniejszym elementem uczestnictwa i uzyskania wynagrodzenia jest nakłonienie do udziału w systemie innych osób



nie wskazuje źródeł finansowania sytemu lub przedstawia je bardzo ogólnie



