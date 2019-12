Budżet na 2020 roku bez deficytu. Rząd wyjaśnia, jak to możliwe

Budżet na 2020 r. będzie zrównoważony. Oznacza to, że całość wydatków budżetu państwa pokrywana będzie jego dochodami.

W projekcie uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o dużym znaczeniu społecznym oraz rozwojowym. Jest to kolejny budżet, w którym rząd priorytetowo traktuje wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów.

W projekcie przewidziano:



dochody – 435,3 mld zł



wydatki – 435,3 mld zł



brak deficytu budżetu państwa



deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2 proc. PKB

w 2020 r. planuje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł



projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej



dane makroekonomiczne:



wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.)



średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.)



wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.)



wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4 proc.)

Z projektu dowiadujemy się także, jak będą wyglądały wydatki budżetowe w 2020 roku, a także skąd rząd zamierza pozyskać pieniądze na ich finansowanie.

Dochody

Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany poziom inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych, m.in. dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego, np.:

wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK



dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności



wprowadzenie kas on-line oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących



działania dotyczące rozwoju systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów







W prognozie dochodów uwzględniono również:

zmiany stawek akcyzy na używki – tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie



efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych



efekt rozszerzenia tzw. „małego ZUS”



skutki planowanych działań dotyczących promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów



zmniejszenie „szarej strefy” w obrocie odpadami

Na dochody wpływać będą także działania związane ze zmniejszeniem PIT w 2019 r.:

zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85.528 zł (od sierpnia 2019 r.)



obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.)



podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.)



Na dochody sektora finansów publicznych oddziaływać będzie ponadto przebudowa modelu funkcjonowania OFE. W 2020 r., w stosunku do 2019 r., zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Wzrośnie on z 49,9 proc. w 2019 r. do 50 proc. w 2020 r. W przypadku podatku CIT, udział samorządów pozostanie na poziomie z 2019 r., tj. 22,8 proc.

Wydatki

W ramach wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. W 2020 r. zapewniono niezbędne środki m.in. na:

finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego (w 2020 r. na realizację programu zostanie przeznaczone 39,2 mld zł)



finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. „13” dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej



realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.



wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu „Dobry start”



wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem „Za życiem”



wypłatę świadczenia związanego z programem „Mama4+”



waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł; podwyższona zostanie także najniższa emerytura do 1200 zł (szacowany koszt rozwiązań wyniesie ok. 8,7 mld zł)



realizację programu "Senior+"



zwiększenie wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.



wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej



zadania dotyczące transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych



realizację zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych



kontynuowane będzie także finansowanie zadań z lat ubiegłych, takich jak obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn czy zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego



Czytaj także:

Rząd przyjął projekt zrównoważonego budżetu na 2020 r.