Płaca minimalna w górę. Od 1 stycznia wzrosła o 350 złotych. Lekarz stażysta poniżej progu

Z 2250 zł do 2600 zł wzrosło z 1 stycznia 2020 roku, wynagrodzenie minimalne. Osoba zarabiająca najniższą stawkę dostanie więc „na rękę” 1920,62 złotych. – Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych. W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrośnie o 850 zł, to wzrost prawie o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat – skomentowała minister rodziny, pracy i polityk społecznej Marlena Maląg.

Minimalna stawka godzinowa

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczanie zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osób najniżej wynagradzanych. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 17 zł – wzrost z 14,7 zł w 2019 r.

Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Lekarz stażysta poniżej płacy minimalnej

Zestawienie płac minimalnych dla poszczególnych zawodów przygotował portal ciekaweliczby.pl. Wynika z niego np., że wzrost wynagrodzenia nie dotyczy np. lekarzy stażystów. Ich wynagrodzenie wyniesie 2509 zł. Niewiele więcej zarobi nauczyciel kontraktowy z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z licencjatem (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, W tym przypadku kwota nieznacznie przekroczy próg minimalny i wyniesie 2663 zł. Nauczyciel dyplomowany może już liczyć na niemal 1200 zł więcej. Jego wynagrodzenie minimalne to 3817 zł. Co ciekawe, na podobne zarobki mogą liczyć początkujący pracownicy sieci handlowych Biedronka i Lidl. W pierwszym przypadku widełki zarobków to 3050 – 3200 zł, w drugim 3100 – 3850 zł.

