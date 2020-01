Emerytura zależna od liczby dzieci? Mamy odpowiedź ministerstwa

Wczorajsza „Gazeta Wyborcza”, opierając się na źródle zbliżonym do rządu, twierdziła, że trwają prace nad nowymi regulacjami emerytalnymi. Chodzi o zapisy, według których wysokość emerytury miałaby zależeć od liczby posiadanego potomstwa. Co na to ministerstwo?

Wysokość świadczenia emerytalnego zależna od liczby posiadanych dzieci? Takie rozwiązanie, zdaniem „Gazety Wyborczej”, ma być rozważane wewnątrz rządu. Jak miałoby to działać? Rozwiązanie, które ponoć dyskutowane jest w rządzie, brzmi dość prosto. – Zupełnie spokojnie można sobie wyobrazić sytuację, w której pracujące dzieci przekazują część swoich dochodów rodzicom. Np. każde dziecko jest zobowiązane przekazać 1 proc. swojej pensji na rzecz każdego z rodziców – powiedziała „Gazecie Wyborczej” osoba związana z rządem. 2 proc. z pensji każdego dziecka, w przypadku, gdy oboje rodziców pobiera świadczenie emerytalne pomnożone przez liczbę dzieci. Z jednej strony brzmi jak dodatkowe obciążenie, z drugiej, to kwestia kilkudziesięciu złotych od każdego dziecka miesięcznie. Niby nie dużo, a jednak to kolejne obciążenie. Zakładając, że ktoś zarabia średnią krajową, która obecnie wynosi 5604 zł brutto, to miesięcznie musiałby na ten cen przeznaczać 50 zł. Jak twierdzi informator GW, ten procent miałby być odliczany od podatku. Ministerstwo odpowiada O komentarz w sprawie materiału „Gazety Wyborczej”, poprosiliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli resort, który powinien przygotowywać tego typu regulacje. Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej i pełnomocnik rządu ds. demografii miała także otwarcie zachwalać nowe regulacje. Ministerstwo zaprzecza jednak, aby jakiekolwiek prace w tej sprawie toczyły się wewnątrz resortu. „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie pracuje nad projektem powiązania wysokości emerytury z liczbą dzieci” – napisano w lakonicznym oświadczeniu. Czytaj także:

