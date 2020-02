Strategiczna zmiana energetyki

Nigdy dotąd branża energetyczna tak często nie gościła w głównych serwisach informacyjnych jak w ostatnich miesiącach. I to z różnych powodów. Na przełomie roku najczęściej mówiło się o podwyżkach cen energii elektrycznej i rozważanych przez rząd rekompensatach. Z kolei w połowie grudnia głośno zrobiło się o szczycie unijnych przywódców poświęconemu Europejskiemu Zielonemu Ładowi, gdzie Polski jako jedynej nie zobowiązano do osiągnięcia neutralności klimatycznej już w 2050 r. Nie oznacza to jednak, że przed naszym krajem nie stoją wyzwania związane z transformacją niskoemisyjną.

– Polska jako strona porozumienia paryskiego pozostaje zobowiązana do osiągnięcia neutralności w drugiej połowie XXI w. Będziemy dochodzić do niej w swoim tempie, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem krajowych warunków społecznych i gospodarczych – deklaruje Michał Kurtyka, minister klimatu.

Indywidualne podejście jest o tyle ważne, że dekarbonizacja polskiej energetyki nie jest taka prosta – dziś aż ok. 80 proc. energii elektrycznej pochodzi z elektrowni węglowych. Polska produkuje najwięcej węgla kamiennego w europejskiej wspólnocie, jest też drugim unijnym konsumentem węgla brunatnego (zaraz po Niemczech). Ten energetyczny miks odziedziczyliśmy po poprzednim ustroju. Jednostkami węglowymi jest też o wiele łatwiej sterować i w efekcie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz ciągłość pracy sieci elektroenergetycznej. Odnawialne źródła energii (OZE) nie są tak sterowalne i są w dużym stopniu zależne od warunków pogodowych. Nie mamy też, jak Francja, Belgia czy Słowacja, elektrowni atomowych, które ułatwiłyby transformację energetyczną – i, co bardzo ważne, obniżyły jej koszty. Dlatego w procesie dekarbonizacji potrzebujemy indywidualnego potraktowania i silnego finansowego wsparcia. Ma nim być zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm wsparcia finansowego dla krajów UE z wysokim poziomem zatrudnienia w przemysłach energochłonnych i w wydobyciu węgla. Otwiera on możliwości inwestycyjne dla polskich regionów węglowych w wysokości nawet 100 mld zł.

– Propozycja Komisji Europejskiej pokazuje, że jest zrozumienie dla konkretnych wyzwań, z którymi będą musiały się zmierzyć poszczególne regiony w Polsce. W celu zagwarantowania sprawiedliwej transformacji wszystkim obywatelom musimy zapewnić lokalnym społeczeństwom w rejonach uzależnionych od wydobycia paliw kopalnych warunki dalszego rozwoju – mówi minister Kurtyka.