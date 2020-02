Najbogatszy człowiek świata wpłacił 10 mld dolarów na walkę z kryzysem klimatycznym. Internauci są bezlitośni

Jeff Bezos, szef Amazona i najbogatszy człowiek świata (co może się niebawem zmienić), nie ma ostatnio zbyt dobrej prasy. Wynika to głównie z faktu, że w przeciwieństwie do innych szefów wielkich amerykańskich firm, bawi się z elitami Hollywood podczas licznych imprez, bywa na pokazach mody, rozdaniach nagród i wielu innych typowo celebryckich przyjęciach.

Miliarder postanowił chyba nieco naprawić swój wizerunek. Właśnie poinformował o założeniu funduszu Bezos Earth Fund, którego celem ma być finansowanie badań naukowych na rzecz zatrzymania katastrofy klimatycznej.

„Zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla naszej planety. Chcę pracować u boku innych, aby spotęgować posiadaną wiedzę oraz odkryć nowe sposoby walki z niszczycielskim wpływem zmian klimatycznych, które wszyscy dzielimy” – napisał Jeff Bezos na Instagramie. „Możemy uratować Ziemię. Będzie to wymagało wspólnego działania wielkich korporacji, małych firm, państw, organizacji międzynarodowych i pojedynczych jednostek” – dodał.

W związku ze swoją deklaracją Bezos przeznaczył 10 mld dolarów na granty naukowe, które ruszą już tego lata. Mają być przyznawane organizacjom i naukowcom, którzy będą pracować nad metodami zwalczania zmian klimatycznych. „Ziemia jest jedyną rzeczą, która łączy nas wszystkich. Chrońmy jej razem” – zakończył Bezos.

Internauci są sceptyczni

Nie wszyscy internauci są jednak zachwyceni ogrzewaniem wizerunku poprzez wpłacanie pieniędzy na szczytny cel. Szczególnie, gdy pierwszy człon nazwy nowej fundacji stanowi nazwisko miliardera, a jego firma jest znana z kontrowersyjnych metod działania.

„Przez sekundę myślałem, że kupiłeś Ziemię” – drwi jeden z internautów pod postem Bezosa. Kolejne komentarze są już jednak mniej humorystyczne. „Może zaczniesz od sposobu dystrybucji i sortowania paczek?” – dodał drugi, bezpośrednio odnosząc się do krytycznych informacji na temat pracy należącego do Bezosa Amazona. Wtóruje mu kolejny wpis, który sugeruje „najpierw zacznij dbać o swoich pracowników” . „Po prostu zacznij płacić podatki” – podsumowuje kolejny z użytkowników Instagrama.

Czytaj także:

Telefon najbogatszego człowieka świata zhakowany przez Arabię Saudyjską? Sprawa ma związek z głośnym morderstwem