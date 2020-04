Szef Twittera przeznaczył jedną trzecią swojej fortuny na walkę z koronawirusem

Jack Dorsey przeznaczy 1 mld dolarów na walkę z pandemią COVID-19. Dyrektor zarządzający Twittera przekazał udziały w swojej drugiej firmie Square na rzecz fundacji Start Small LLC. Dorsey zapowiedział, że jeśli pandemię uda się opanować przed wykorzystaniem pełnej kwoty, reszta zostanie przeznaczona na edukację kobiet w krajach, w których nie jest to codziennością. Co ciekawe, w dołączonym do jednego z tweetów dokumencie można na bieżąco śledzić transfer pieniędzy.

Pierwsza transza pomocy, czyli 100 tys. dolarów zostanie przekazana do America's Food Fund. Środki zostaną wykorzystane na zakup żywności dla osób poszkodowanych przez pandemię.

Próba zwolnienia Dorseya

Na początku marca fundusz Elliott Management Corp. pozyskał dużą część udziałów w firmie i planuje zwiększyć naciski na obecny zarząd. Ogłosił także, że nominował cztery osoby, które miałyby zająć trzy wakaty w zarządzie. Mówi się także, że fundusz zamierza wnioskować o zmianę dyrektora zarządzającego. Pracę miałby stracić Jack Dorsey.

Swoje wsparcie dla dyrektora Twittera wyraził Elon Musk. Szef Tesli, SpaceX, DeepMind i The Boring Company twierdzi, że obecny dyrektor jest odpowiednim kandydatem na swoje stanowisko i... jest dobrym człowiekiem.

