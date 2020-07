Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego pozytywnie o polityce polskiego rządu. „Zostańcie na kursie!”

– Jest naprawdę źle – oceniła obecną sytuację globalnej gospodarki Kristalina Georgieva, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. – Przewidujemy w tym roku globalny spadek PKB na poziomie 4,9 proc. To najgorszy wynik od czasów recesji w latach trzydziestych XX wieku. Co chce podkreślić naszym słuchaczom – to prawdziwy światowy kryzys! 95 proc. świata skończy rok 2020 gorzej, niż go zaczęli, z niższym dochodem na głowę mieszkańca – dodała Georgieva. Jednocześnie zaznaczyła, że większość państw zareagowała w sposób, który może pomóc w wyjściu z kryzysu. Banki centralne obniżyły stopy procentowe, a na rynek wpompowano ogromne środki z budżetów. Chwaląc przyjęcie przez Unię Europejską pakietu odbudowy wartego 750 mld euro, zaznaczyła, że musi on zostać wykorzystany w odpowiedni sposób. Te środki powinny wspierać transformację gospodarek, która zwiększy ich konkurencyjność w przyszłości.

Polska w kryzysie

Szefowa MFW przekonywała jednak, że Polska jest w całkiem dobrej sytuacji w porównaniu z większością poszkodowanych w wyniku pandemii gospodarek.

– W tym kryzysie Polska podjęła odpowiednie kroki tak szybko, jak było to konieczne. Zaraz po uderzeniu pandemii wprowadziła środki przeciwko rozprzestrzenianiu się choroby, na całe szczęście nie miała tak wysokiego wskaźnika śmiertelności, jak inne kraje Europy. Była silna przed kryzysem i w kryzys wstąpiła, mając równie silną pozycję ekonomiczną, z szybszym wzrostem niż reszta Europy – powiedziała na antenie RMF FM. – Jeżeli miałabym przekazać jakąś wiadomość dla polskich władz – zostańcie na kursie! Nie wycofujcie wsparcia zbyt wcześnie! – zaapelowała do polskich władz.

