Ponad 11 mld euro dla Polski. Po pomoc do KE zgłosiło się piętnaście państw

– Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić miejsca pracy i źródła utrzymania. Dziś poczyniliśmy istotny krok w tym kierunku. Zaledwie cztery miesiące po tym, jak zaproponowałam utworzenie SURE, Komisja proponuje przeznaczenie 81,4 mld euro w ramach tego instrumentu na ochronę miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa w całej UE – powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Po zatwierdzeniu tych wniosków przez Radę wsparcie zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek na korzystnych warunkach. Będą mogły z nich zostać pokryte koszty zmniejszenia wymiaru czasu pracy w trakcie pandemii czy inne środki, wprowadzone jako reakcja na pandemię, zwłaszcza wśród osób, prowadzących działalność na własny rachunek.

11,2 mld dla Polski

Po konsultacjach z państwami członkowskimi, które zwróciły się o wsparcie, i po dokonaniu oceny ich wniosków Komisja zaproponowała Radzie Europejskiej następujący podział środków:

Belgia - 7,8 mld euro



Bułgaria - 511 mln euro



Czechy - 2 mld euro



Grecja - 2,7 mld euro



Hiszpania - 21,3 mld euro



Chorwacja - 1 mld euro



Włochy - 27,4 mld euro



Cypr - 479 mln euro



Łotwa - 192 mln euro



Litwa - 602 mln euro



Malta - 244 mln euro



Polska - 11,2 mld euro



Rumunia - 4 mld euro



Słowacja - 631 mln euro



Słowenia - 1,1 mld euro



W ramach instrumentu SURE wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać wsparcie finansowe w łącznej wysokości do 100 mld euro. Przedstawione Radzie przez Komisję wnioski w sprawie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego opiewają na łączną kwotę 81,4 mld euro i obejmują 15 państw członkowskich. Portugalia i Węgry złożyły już formalne wnioski, które są już poddawane ocenie. Komisja zakłada, że wkrótce zostanie przedstawiony wniosek ws. udzielenia wsparcia Portugalii i Węgrom. Pozostałe państwa członkowskie wnioski te mogą złożyć.

Pożyczki udzielane państwu członkowskiemu w ramach instrumentu SURE będą wsparte systemem dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. Komisja spodziewa się, że państwa członkowskie niedługo zakończą proces finalizacji umów gwarancyjnych.

W ramach odpowiedzi na pandemię koronawirusa w kwietniu 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie instrumentu SURE. Rada Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające SURE 19 maja 2020 r.

Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji ma odpowiadać jego udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 r.

