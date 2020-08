Dopłaty nie tylko na wymianę pieca. Zmiany w jednym z kluczowych programów rządu

Program „Czyste Powietrze” został rozszerzony o nowe elementy. Teraz możliwość uzyskania dopłaty tyczy się nie tylko wymiany pieca. Dotacje do 37 tys. zł można otrzymać również na zakup urządzeń służących do wentylacji pomieszczeń mieszalnych. W oficjalnej informacji wymienione zostały np. rekuperatory.

„W pomieszczeniach, w których spędza się najwięcej czasu powietrze, przesycone bywa dwutlenkiem węgla, powstającym w procesie oddychania. Jego duże stężenie jest niebezpieczne dla zdrowia. Konieczne jest zatem wentylowanie wnętrz” – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie programu.

Nie tylko czyste powietrze

Jak czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rekuperatory pozwalają nie tylko na utrzymanie powietrza wolnego od zanieczyszczeń, ale także na ograniczenie utraty ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych. Prowadzi to do możliwości ograniczenia zużycia paliwa koniecznego na ogrzanie domu. Jest to nie tylko oszczędność, ale także działanie proekologiczne.

„Odpowiedni mikroklimat w domu pomagają uzyskać mechaniczne oczyszczacze powietrza, które radzą sobie ze wszystkimi zanieczyszczeniami, włącznie z efektami smogu. Mogą równocześnie pełnić funkcję nawilżacza, co bardzo przydaje się choćby w okresie grzewczym” – czytamy na stronie programu.

