Ktoś wygrał na loterii 58 milionów funtów. Nagroda przepadnie, jeśli nie odbierze jej w tym tygodniu

Szczęśliwy (lub nie – to się jeszcze okaże) los kupiono w South Ayrshire w południowo-zachodniej Szkocji, w ramach loterii EuroMillions. Jak dotąd zgłaszała się po niego już jedna osoba, ale firma zarządzająca loterią nie potwierdziła wówczas autentyczności kuponu.

Wygrana dotyczy losowania jeszcze z 17 marca tego roku i będzie można ją odebrać jedynie do 13 września. Liczby, które pozwoliły na tak ogromną wygraną to: 5, 7, 8, 16, 20 oraz dwie szczęśliwe gwiazdki (Lucky Stars): 2 i 12.

Brytyjskie media opisujące tę sprawę zwracają uwagę na fakt, że suma 58 milionów to czynnik, który może radykalnie odmienić życie. 58 mln funtów to więcej niż majątek gwiazdy One Direction Harry'ego Stylesa czy najpopularniejszego na świecie przedstawiciela street arty – Banksy'ego.

Czytaj także:

Cyberpunk 2077 dostanie swojego energetyka. Rockstar Energy zapowiada „samurajską colę”Czytaj także:

Chcesz zamówić nową konsolę Sony PlayStation 5? Nie tak szybkoCzytaj także:

Niemal 30 lat temu umówili się, że dzielą wygraną w loterii na pół. Teraz jeden z nich wygrał 83 mln zł