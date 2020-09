Przekop Mierzei Wiślanej zostanie zablokowany? Róża Thun: To zagrożenie dla Bałtyku

„Przekop Mierzei Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku, temat palący nie tylko dla Polski. Reagując na liczne Państwa głosy, zorganizowałam dziś spotkanie z kom. ds. środ. Sinkevičiusem, bo »zdecydowane działania są konieczne do ochrony natury i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów»” – napisała Róża Thun na Twitterze.

W kolejnych wpisach europosłanka przekazała, że komisarz potwierdził, iż „KE traktuje sprawę poważnie”. „Są zawiedzeni faktem, że mimo obietnic ze strony Polski, prace dot. Mierzei Wiślanej ruszyły. Komisarz zapowiedział, ze jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie to w przyszłym miesiącu przedstawi Kolegium Komisarzy wniosek ws. skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z kolejnymi pytaniami o dodatkowe działania, Komisarz nie wyklucza listu do polskiego ministra, wzywającego do zaprzestania prac” – napisała europosłanka.

Przekop Mierzei Wiślanej. Jakie są koszty?

Na początku września 2020 roku portal rynekinfrastruktury.pl poinformował, że Urząd Morski w Gdyni ponownie zwiększył wartość kontraktu na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Jeszcze niedawno zakładano, że prace przy przekopie Mierzei Wiślanej będą warte 813 mln zł. Kwotę skorygowano i wynosi ona już 821 mln zł.

