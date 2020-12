Kolejny zwrot w sprawie frankowiczów. Do akcji wkracza KNF. „Nie można już dłużej biernie czekać”

Komisja Nadzoru Finansowego ma propozycję rozwiązania problemu z kredytami frankowymi i procesami, które banki przegrywają obecnie masowo na podstawie orzeczenia TSUE.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie można już dłużej biernie czekać na dalszy rozwój sytuacji, w tym linii orzeczniczej sądów. Nadszedł moment, kiedy należy się z tą kwestią zmierzyć systemowo – mówi „Rzeczpospolitej” Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF.

Kredyty we frankach. Propozycja KNF

Komisja Nadzoru Finansowego twierdzi, że banki powinny zaproponować frankowiczom typowy kredyt złotowy oparty o stawkę WIBOR powiększoną o marżę stosowaną dla tego typu pożyczek w czasie, w którym udzielono poprzedni kredyt we frankach. Chodzi o to, aby w sposób maksymalnie zbliżony odwzorować koszty, jakie poniósłby kredytobiorca, gdyby w danym momencie podpisał wniosek kredytowy, ale nie we frankach, a w złotych. Wysokość rat byłaby sprawiedliwa wobec innych kredytobiorców, którzy w tym czasie zaciągnęli kredyty złotowe. KNF naciska bowiem na to, aby frankowicze nie byli faworyzowani wobec osób, które zdecydowały się na pożyczki w walucie narodowej.

Komisja przewiduje jednak, że chęć do skorzystania z takiego rozwiązania będzie różna. Ekonomiści przewidują, że bardziej chętni będą klienci, którzy zaciągali kredyt frankowy w momencie, gdy różnica kursu była mniejsza. Niektórzy z nich jednak musieliby się zmusić do bardzo niekorzystnego przewalutowania.

