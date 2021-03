Joe Biden triumfuje. W wyjściu z kryzysu pomoże 1,9 bln dolarów

Kongres USA przegłosował ambitny plan pomocowy prezydenta Joe Bidena. Za głosowało 220 demokratów (tylko jeden głosował inaczej. Przeciw była cała Partia Republikańska. Ustawa przewiduje wpompowanie w gospodarkę ponad 1,9 biliona dolarów. To już szósty pakiet stymulujący gospodarkę USA od początku pandemii koronawirusa.

1400 dolarów dla każdego

Podstawą programu pomocowego jest wypłata jednorazowego świadczenia dla każdego Amerykanina w wysokości 1400 dolarów. Obecnie, w ramach wcześniejszych programów, osoby, które utraciły pracę, otrzymują 300 dolarów tygodniowo.

Dodatkowe koszty to ponad 350 mld dolarów dla samorządów, 130 mld przeznaczonych na ponowne otwieranie szkół, 49 mld dol. na testowanie i badania związane z diagnozowaniem COVID-19, oraz 14 mld przeznaczonych na koszty dystrybucji szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Najważniejszym zapisem, który musiał zostać finalnie wyrzucony z ustawy, było proponowane podniesienie płacy minimalnej z 7,25 do 15 dolarów za godzinę.

Podpis jeszcze w tym tygodniu

Ustawa trafi niebawem do Gabinetu Owalnego. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że ma zamiar podpisać akt prawny w piątek 12 kwietnia. Odniósł się także do procesu szczepień. Powiedział, że gdy już wszyscy Amerykanie otrzymają swoje dawki, to USA zaczną dzielić się nadmiarem szczepionek ze światem.